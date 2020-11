Buon test in casa per Tramarossa ad una settimana dal Campionato: con Sanve finisce 81-85

BASKET MASCHILE SERIE B – E’ finita con una vittoria per gli ospiti di Rucker Sanve San Vendemiano la partita amichevole giocata in un palasport di Vicenza deserto sabato sera 21 novembre 2020.

Un match in cui coach Ciocca per Vicenza ha optato per una serie di rotazioni nel quintetto base. I biancorossi hanno retto con una delle squadre venete maggiormente blasonate del girone di serie B, anche se in alcuni momenti il gioco ha perso di intensità in alcune occasioni in attacco e in altre in difesa. “D’altro canto – ha spiegato Cicca – sono tre mesi che ci prepariamo per il campionato e per fortuna che con la Supercoppa siamo andati avanti . I nostri giocatori sono un po’ stanchi di aspettare”.

Domenica prossima 29 novembre Tramarossa Vicenza sarà in trasferta a Padova, mentre il 6 dicembre giocherà in casa proprio con la Rucker, e allora sarà partita vera.

Ieri sera top scorer il pivot di Tramarossa l’italo-argentino Diego Corral con 21 punti. Tra le fila dei trevigiani ha segnato di più Tassinari (15 punti) elemento esperienza.

IL TABELLINO

Tramarossa vs San Vendemiano, 81-85

Parziali: 20-24; 20-22; 23-19; 18-21.

Tramarossa Vicenza: Zampogna 12 pt, Hidalgo 6, Chiti 7, Bastone 8, Corral (cap) 21, Cernivani 13, Petracca 12, Piccoli 2. A disposizione: Contrino, Sequani, Visentini, Costalonga. Allenatore: Cesare Ciocca.

Rucker Sanve San Vendemiano: Tassinari 15 pt, Vedovato 12, Siberna 13, Nicoli 14, Gatto 9, Durante 4, Malbasa 13, Bettiol 3, Sulina, Saccon 2,. A disposizione: Visentini e Ballaben. Allenatore Marco Mian.

