Migross Asiago in cerca di riscatto all’Odegar contro i Broncos

Migross Supermercati Asiago Hockey – Wipptal Broncos Weihenstephan

Arbitri: BENVEGNU, MOSCHEN, Fleischmann, Mantovani

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha la possibilità di vendicarsi, sabato 21 novembre, con inizio alle ore 19, contro i Wipptal Broncos Weihenstephan, che hanno vinto il primo incontro della stagione regolare per 3-2, girando uno 0-2 a cinque minuti dalla fine.

E’ stata solo la terza vittoria dei “Broncos”, a livello AHL, contro gli ex campioni giallorossi.

In seguito, però, il team dell’Alta Val d’Isarco non aveva più nulla da guadagnare ed ha incassato tre sconfitta di fila. Arrivati quasi al comando della classifica, i Broncos sono all’interno di una piccola crisi. L’Asiago, che giovedì ha fatto esordire Marco Rosa che l’anno scorso ha realizzato 62 punti per gli stellati, ha vinto tre incontri su quattro fuori dall’Odegar.

Davide Dal Sasso dovrebbe tornare nella formazione dell’Asiago, saranno fuori.

Scontri diretti assoluti in AHL: ASH – WSV 14:3