Mc Control Diavoli Vicenza in allenamento nonostante lo stop – “Grazie al Comune per lo stilmat bianco come il ghiaccio”

HOCKEY IN LINE, SERIE A – Il pattinodromo comunale di Vicenza, la casa dei Diavoli, cambia veste e “indossa” una pista tutta nuova, in stilmat di colore bianco, così come era stato richiesto, con un effetto di luminosità di grande impatto.

Dopo il primo stralcio di lavori di sistemazione della scorsa estate, l’amministrazione comunale ha portato avanti l’impegno di dotare il pattinodromo di un nuovo fondo, adeguato all’attività di hockey in line, con un materiale che già un anno fa doveva diventare obbligatorio per la partecipazione al campionato.

“La pista è bellissima, luminosa, sembra veramente ghiaccio – ha dichiarato la presidente dei Diavoli, Daniela Repele. – Per questo dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale, l’assessore allo sport Matteo Celebron, l’ufficio tecnico e tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo risultato. Quando sarà possibile vogliamo fare un’inaugurazione, un momento ufficiale di ringraziamento con tutti gli autori di questo lavoro”.

Il lavoro di posa si è svolto all’inizio di questa settimana ed ora si stanno ultimando gli ultimi lavori perché sia tutto pronto, nella speranza che si possa tornare in pista dopo il 3 dicembre e che soprattutto la situazione sanitaria generale migliori.

In questo periodo di sosta dal campionato, la squadra però si sta allenando e continua a lavorare con impegno per mantenere lo stato di forma.



“La squadra sta lavorando a pieno regime, il ritmo degli allenamenti si mantiene alto nonostante lo stop del campionato – ha spiegato il capitano biancorosso, Luca Roffo. – É un momento delicato, vedo tutti i giocatori molto attenti ai protocolli e questo ci dimostra quanto ognuno di noi ci tenga a continuare a giocare e tenere il gruppo unito. Una nota molto piacevole sono i tre nuovi giovani che si sono inseriti in prima squadra: Carlo, Filippo e Lorenzo, Si stanno comportando molto bene e con una buona costanza si vede la crescita”.

– I Diavoli ora hanno anche una nuova pista.

“Per quanto riguarda la nuova pista, c’è poco da dire, è fantastica! Ottima tenuta, bellissimo impatto visivo e con tutte le luci accese riporta un’illuminazione unica in Italia. Bellissima news per noi Diavoli, ma anche per tutto il movimento, sarà una pista da sfruttare il più possibile”.

Per essere informato metti “MI PIACE” sulla pagina Facebook di SPORTvicentino

Per ricevere l’avviso di pubblicazione dei video metti mi piace al canale YOUTUBE

VAI alla HOME PAGE