Pallavolo: i campionati di serie B prendono il via il 23 e 24 gennaio 2021

VOLLEY – La Federazione Italiana Pallavolo ha stabilito che l’attività riguardante i Campionati Nazionali di Serie B riprenderà il week end del 23 e 24 gennaio 2021. Dando seguito così a quanto annunciato il 5 novembre, il Settore Campionati presenterà nel prossimo Consiglio Federale – in programma il 27 novembre – le nuove formule e la struttura dei Campionati Nazionali.

Per le vicentine (tutte nel femminile) in B1 Girone C giocano l’Anthea Volley Vicenza e l’US Torri (con le U19). Nel girone inoltre vi sono 2 squadre di Mantova, 3 di Trento, Eurogroup Alta Fratte (Padova), due trevigiane (Giorgione e San Donà), una veronese (la Vivigas Arena) e infine una squadra di Modena.

In B2 nel girone E invece le compagini vicentine sono 5: Ipag Noventa, Inglesina Anthea Altavilla Sovizzo (le U19 del gruppo Volley-Vicenza), Laserjet Orgiano, Gps Group San Vito e Bassano Volley.

Nel girone giocano anche 4 squadre di Padova, 2 di Trento, e una di Bolzano.

Nella foto: le U19 di Inglesina Anthea allenate da Roberto Checchin che militano anche nel campionato nazionale di B2.