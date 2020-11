Posato lo STILMAT al pattinodromo per hockey in line, pattinaggio, roller derby e pallamano: 50mila euro! [VIDEO]

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della pavimentazione del pattinodromo comunale di viale Ferrarin per una spesa di 50 mila euro.

Nei prossimi giorni, a completamento dell’intervento, sarà realizzata anche la nuova segnaletica sportiva con la tracciatura dei campi di gioco per ben quattro discipline: hockey, pattinaggio, roller derby e pallamano, con colori rosso, nero, viola e blu o azzurro.

Ad illustrare i lavori, la cui progettazione è a cura del servizio Lavori pubblici e manutenzioni, questa mattina era presente l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron.

“Un investimento importante richiesto dalle società che praticano prevalentemente sport rotellistici – ha spiegato l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron – e che ha preso forma una volta ottenuto il parere della federazione. Si tratta di un cambiamento notevole visto che si passa dal legno allo stillmat, una soluzione innovativa adottata da poche altre società sportive in Italia e che permette una fluidità oltre che uno spettacolo migliore per quanto riguarda il gioco e un risparmio nella manutenzione. Dopo aver riqualificato con 200 mila euro l’intera copertura dell’edificio e gli spogliatoi, nei prossimi mesi interverremo sulle uscite di emergenza con una spesa di 20 mila euro, sostituendole completamente, e sui serramenti con un importo di 40 mila euro. Stiamo investendo molte risorse visto che si tratta di una struttura importante per la città utilizzata non solo da molte associazioni sportive, tra cui la pallamano, ma anche dalle scuole del quartiere”.

L’intervento eseguito ha previsto la realizzazione di una pavimentazione sportiva modulare, composta da mattonelle a incastro smontabili, in polipropilene (PP), un materiale plastico con eccellenti caratteristiche di durevolezza e resistenza, adatto alla pratica di qualsiasi disciplina sportiva, di facile messa in opera.

Il pavimento è stato inizialmente sviluppato per l’hockey inline, ma è perfetto per qualsiasi altra attività sportiva.

La tenuta dei pattini “inline” e “quad” è eccellente e questo permette la pratica sia del pattinaggio inline, pattinaggio artistico, hockey pista e hockey inline.

Allo stesso modo, grazie alla qualità dei materiali usati, durante la produzione, il pavimento garantisce un ottimo grip anche alle scarpe da ginnastica, dando la possibilità di praticare, anche ad alto livello, tutti quegli sport dove la tenuta della scarpetta è fondamentale come il basket, la pallamano, la pallavolo, l’hockey prato indoor, ecc.

La ditta esecutrice dei lavori è la Tipiesse s.r.l., con sede in Villa d’Adda (BG).

I lavori, iniziati i primi giorni di novembre, hanno avuto una durata di circa 15 giorni.

IL PATTINODROMO COMUNALE E LE SOCIETA’ SPORTIVE

Il pattinodromo comunale di viale Ferrarin ha una capienza di 250 posti.

L’impianto è utilizzato prevalentemente dalla società sportiva Diavoli Vicenza per la pratica del pattinaggio artistico a rotelle e dell’hockey in line.

L’ASD Pallamano Scuola Vicenza vi disputa le partite di campionato, l’ASD Pattinaggio Artistico Palladio il pattinaggio artistico e The Anguanas Roller Derby Vicenza l’attività su rotelle “Roller Derby”.

La struttura viene utilizzata anche da alcuni istituti di secondo grado della città per lo svolgimento dell’educazione fisica.

Il pattinodromo ha ospitato alcuni dei più importanti eventi di hockey in line, tra cui le finali di Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, un girone di qualificazione della Continental Cup.

