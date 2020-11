Match agguerrito tra AS Vicenza e Castelnuovo Scrivia: sarà in diretta sul canale youtube di SPORTvicentino [VIDEO]

BASKET DONNE – SERIE A2. GIRONE F – Cominciamo questo articolo con un piccolo cammeo per dare un caloroso benvenuto a Francesca Zara, coach avversario del match di domenica pomeriggio.

Bassanese d’origine, Francesca ha esordito in prima squadra a Vicenza allora in A1 nel 1992 a sedici anni, giocando due splendidi campionati per 59 partite con un bottino di 294 punti.

Suo primo allenatore Stefano Strukul (ancor oggi responsabile del settore giovanile) e indossando i colori biancorossi è cominciata per Francesca una luminosa carriera, come attestato in un capitolo del libro su Antonio Concato, suo presidente.

A.S.Vicenza, da tutti considerata la rivelazione di questo scorcio di campionato, e Autosped di Castelnuovo Scrivia si affronteranno domenica dopo avere ambedue saltato il turno precedente, essendo rimaste ai box sia le vicentine che le piemontesi.

Incontro acceso dicevamo: sì perché Autosped è uno squadrone che non nasconde le sue ambizioni.

“Secondo me Castelnuovo, con Crema, è la favorita per la vittoria finale (di campionato ndr) – ci dice il vicepresidente Gianfranco Dalla Chiara – Squadra completa, agguerrita, che sa giocare…di squadra! Dotata di giocatrici esperte quali Gatti, già in A1, Bonvecchio e Podrug, straniera eclettica, gran passatrice, pur avanti con gli anni: una giocatrice preziosa che non delude mai. E attenzione alla ex di turno Tay Madonna. Insomma per noi una ostica gatta da pelare. Castelnuovo Scrivia ha perso contro Alpo alla prima giornata e poi con Mantova, ma è l’unica formazione che ha battuto la regina Crema ed è data in gran forma!”

Partita quindi di difficoltà siderale per il team di Rebellato e Zordan, reduce dalla tribolata, ma esaltante vittoria con Bolzano 15 giorni fa: “Tutt’e due abbiamo una partita in meno, ma loro sono ad otto punti, noi a dieci… loro vorranno acchiapparci, noi allungare la fuga. Vediamo di metterci il solito impegno e la giusta concentrazione”.

In casa berica fila tutto abbastanza tranquillo. Qualche problema fisico per Angelica Tibè, ma la “leonessa” non ha alcuna intenzione di demordere! Il rientro di Maria Lazzaro è sicuro. Si gioca ancora per i noti provvedimenti anticovid a porte chiuse e i pochi abilitati ad entrare dovranno al solito sottostare alla prova della temperatura corporea e sottoscrivere l’autocertificazione prescritta.

La partita è fissata per domenica 22 novembre alle ore 18.00 al Palazzetto dello sport di via Goldoni. Gli arbitri sono lombardi: Roberto Fusari di S. Martino Siccomario (Pv) e Clara Consonni di Abbivere (Bg).