La Migross Supermercati Asiago vince con il Fassa ma non basta

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince 1-2 al Gianmario Scola di Alba di Canazei, ma il risultato non basta per guadagnare punti nel doppio confronto con i Falcons.

Nelle fila della Migross esordio stagionale di Rosa, mentre rimangono fuori dai giochi Stefano Marchetti, Olivero e Dal Sasso.

Nel primo tempo l’Asiago piazza il vantaggio dopo tre minuti di gioco con un tiro dalla blu di Casetti che sorprende Ljung e finisce in fondo al sacco. All’8’ Mizzi prova il contropiede ma viene arginato da Vallini che si oppone. Al 12’ penalità per Caletti ma la Migross non riesce a sfruttare il powerplay, creando troppo poco. Negli ultimi minuti l’Asiago inizia ad alzare il ritmo e a tenere il disco in zona offensiva con insistenza. A un minuto e venti dal termine Zanet deve accomodarsi in panca dei puniti, concedendo il secondo powerplay ai Giallorossi. Questa volta gli uomini di Mattila creano diverse occasioni e sfiorano il goal con Frei, che dalla sinistra colpisce l’esterno della rete con un tiro di polso dei suoi.

Secondo tempo giocato alla pari dalle due squadre che chiudono il tempo con un goal per parte. A metà tempo l’Asiago segna il secondo gol della serata con McParland che, dopo un paio di passaggi, spara un missile verso la porta di Ljung, il disco viene deviato da un difensore e finisce in porta. Due minuti più tardi Forte F. viene penalizzato e il Fassa riesce a segnare in superiorità numerica con Iori, che riesce a sfruttare un rebound dopo un tiro di Hermansson parato da Vallini. Finisce così 1-2 la frazione centrale.

Nel terzo tempo i Leoni provano ad allungare ma non riescono nell’impresa, nonostante alcune buone occasioni da parte dei Giallorossi per battere Ljung. Alla sirena finale il risultato è di 1-2 per gli Stellati ma non è sufficiente per ribaltare il 5-2 con cui i Falcons hanno vinto all’Odegar la scorsa settimana. Il prossimo incontro per la Migross Supermercati Asiago Hockey è previsto per sabato 21, quando sull’Altopiano arriveranno i Broncos di Vipiteno.

La foto di copertina é di Vito De Romeo



Formazione Fassa: Ljung (Felicetti M.), Eastman, Trottner, Costantin, Kustatscher, Hofer, Defrancesco, Hermansson, Spimpolo, Iori, Tedesco, Zanet, Caletti, Deluca, Felicetti L., Pace, Ploner, Schiavone, Biondi, Castlunger, Mizzi.

Formazione Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte F., Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Forte M., Parini, Gellert, Mantenuto, McParland, Zampieri, Stevan M., Tessari A., Frei, Vankus, Lievore, Marchetti M., Rosa, Magnabosco.