Tre vicentini nel Consiglio FISO del Veneto: Galvan, Albarello e Bruni – Albarello indicato come delegato di Vicenza

ORIENTEERING – Dopo le elezioni di fine ottobre si è svolto a novembre il primo consiglio regionale del Comitato veneto della FISO, la federazione italiana sport orientamento.

Sono tre i consiglieri di Vicenza: Nicola Galvan della società di Asiago, Alberto Albarello e Federico Bruni della storica Erebus di Vicenza.

Alberto Albarello è stato inoltre indicato dalle società sportive e dal comitato regionale come delegato provinciale vicentino: succederà a Nicola Galvan, e la carica sarà ufficializzata a giorni.

Per ricapitolare queste le cariche per i prossimi 4 anni: presidente della FISO Veneto è stato eletto Mauro Gazzerro di Padova. Consiglieri in quota dirigenti: Federico Bruni, Alberto Albarello, Nicola Galvan, Maria Bertilla Pajaro, Tommaso Scalet.

Consiglieri in quota atleti: Jessica Lucchetta, Paride Grava. Consigliere in quota tecnici: Alvise Rumor.

Per ulteriori informazioni il sito della FISO Veneto

Nella foto: la riunione a distanza del consiglio veneto della FISO di novembre 2020