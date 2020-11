Bianchini contro il Bolzano vuole un Arzignano Valchiampo con personalità

In vista del recupero della settima giornata di andata del campionato di Serie D il tecnico dell’ Arzignano Valchiampo, Giuseppe Bianchini, ha parlato di come la squadra arriva alla partita casalinga di sabato pomeriggio alle 14.30 al Dal Molin contro la Virtus Bolzano.

Il primo pensiero va ovviamente al primo approccio avuto con la squadra e ai primi giorni di lavoro col gruppo: “Le prime sensazioni avute dal lavoro sul campo sono buone: la squadra l’ho trovata chiaramente un po’ scossa dal cambio di allenatore, ma ho trovato un gruppo molto voglioso di far bene”.

Il primo avversario che l’Arzignano targato Bianchini si troverà di fronte sarà la Virtus Bolzano, formazione dai valori tecnici indiscutibili: “Bolzano è una squadra estremamente organizzata, che lavora insieme con lo stesso allenatore da diversi anni, ha intensità e qualità di palleggio con giocatori molto importanti. Ha giovani forti e credo faccia del ritmo e dell’organizzazione le proprie armi migliori. Si tratta davvero di un avversario tosto”.

Infine il tecnico gialloceleste non ha dubbi su che tipo di partita dovranno impostare i suoi: “L’Arzignano deve disputare una gara di personalità, lottando su ogni pallone, provando a portare a casa punti. L’importante è trovare al più presto lo spirito di squadra. Tatticamente ci sto ancora pensando se proporre da subito dei cambiamenti: devo studiare bene le qualità di tutti i giocatori e solo in extremis deciderò chi andrà in campo e con che modulo”.

Come disposizioni la partita si giocherà a porte chiuse, ma per permettere a tutti i tifosi giallocelesti di seguire il match dei propri beniamini la società proporrà una novità assoluta: la diretta streaming!

Il match con gli altoatesini verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook FC Arzignano Valchiampo, con collegamento a partire dalle 14.20 circa.