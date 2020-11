Team Bassano manca d’un soffio la vittoria al Valpantena: Giacoppo e Randon secondi

RALLY – L’ultimo degli otto rilevamenti al centesimo di secondo: quello che è stato fatale ad Andrea Giacoppo e Nicola Randon al recente Revival Rally Club Valpantena.

Il duo portacolori dell’ovale azzurro, era partito nel migliore dei modi portando la Lancia Fulvia HF al comando sin dalle prime battute e riuscendo poi, a mantenere la testa della gara fino al settimo rilevamento. Purtroppo, un passaggio sul pressostato con 9 penalità ha visto retrocedere l’equipaggio vicentino al secondo posto assoluto, risultato comunque di alto livello e che vale, oltre al podio di gara, il successo nella Coppa Regolarità sport Pro Energy Motorsport.

Altri sette erano gli equipaggi in gara, con ben altre velleità rispetto a Giacoppo vista la scarsa dimestichezza coi pressostati e la provenienza velocistica per molti di loro.

Bisogna infatti scorrere fino alla posizione 66 per trovare la Porsche 911 RS di Antonio ed Eva Orsolin, alla 72 per la BMW 325i di Marco Dal Fitto e Davide Longaro seguiti a ruota dalla Lancia Delta Integrale di Fabio Garzotto e Andrea Sbalchiero. Chiudono novantaduesimi Stefano Chiminelli ed Enrico Strappazzon, novantasettesimi Damiano Pasetto e Matteo Zanini su Opel Kadett GT/e e chiudono, in posizione a tre cifre, Giuseppe Ongaro e Francesca Dalla Rizza su Mercedes 190 E. Unico equipaggio non classificato, quello formato da Danilo Pagani e Adriano Beschin su Fiat 131 Abarth.

Nella stagione che si sta chiudendo anticipatamente visti i recenti annullamenti di Tuscan Rewind e La Grande Corsa, il prossimo appuntamento sarà in pista a Magione dove “Toby” parteciperà con la sua Opel Kadett GT/e Gruppo 1 alla “Due Ore” valevole per il Campionato Italiano Velocità.