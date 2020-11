Nuovi tamponi per il LR Vicenza: ancora positivi Bizzotto, Cappelletti e Grandi

Nuovi tamponi molecolari effettuati ieri dal LR Vicenza e risultati negativi per la terza volta consecutiva per il gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore.

Sono inoltre stati sottoposti a tampone Nicola Bizzotto, Daniel Cappelletti, Matteo Grandi oltre a un calciatore aggregato dalla Primavera e tre membri dello staff, tutti trovati positivi dieci giorni fa.

Tali tesserati risultano tuttora positivi e rimarranno dunque in isolamento domiciliare, per poi ripetere il test nei prossimi giorni.