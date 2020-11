La Coppa dei Colli Berici slitta al 29 novembre: partenza ed arrivo ad Albettone

RALLY – Dopo giornate d’intenso lavoro per far quadrare il cerchio, la prima attesa edizione della regolarità turistica Coppa dei Colli Berici ha finalmente definito la propria configurazione.

Si svolgerà domenica 29 novembre con partenza ed arrivo ad Albettone, la località ai piedi dei Colli Berici che dal giorno prima sarà animata dal 3° Campagnolo Legend a media, la gara in abbinata alla Coppa e che andrà ad assegnare il tricolore 2020 per la specialità.

Come da tradizione delle “turistiche” organizzate dal Team di Renzo De Tomasi anche la prima edizione della Coppa dei Colli Berici si svolgerà per tutta nella giornata di domenica, ricalcando un cliché che unisce tempi brevi ad un piacevole tragitto di gara, che si snoderà lungo 138 chilometri lungo i quali saranno sedici le prove di precisione al centesimo di secondo.

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 24 novembre e dovranno essere confermate con le modalità previste da ACI Sport.

Sarà il Municipio di Albettone il riferimento per le operazioni di consegna dei numeri prevista dalle 9 alle 10.30 di domenica 29 novembre e, un’ora dopo, da Villa Negri la prima vettura prenderà il via per farvi ritorno a partire dalle 16.30.

A chiudere la manifestazione, la consegna dei premi dopo con inizio programmato alle 17.30.