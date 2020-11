“Arzignano Valchiampo Incontra”: una serie di incontri virtuali con personaggi del mondo del calcio per i ragazzi

Si comincia mercoledì alle 18.45 con Emanuele Padovan, capitano nazionale amputati, si prosegue giovedì alle 20.15 con Paolo Sammarco, giocatore della prima squadra, e si finisce venerdì sera alle 18.30 con Bianca Bardin, giocatrice di Serie A Femminile

Non ci si può allenare sul campo? Bene, FC Arzignano Valchiampo non ferma certo le proprie attività didattiche, ed anzi approfitta di questo momento per organizzare “Arzignano Valchiampo Incontra” una serie di incontri formativi con personaggi di spicco del mondo del calcio italiano.

“Arzignano Valchiampo Incontra”: questo il nome delle tre serate organizzate dallo staff del settore giovanile, che saranno mediate dal Responsabile Fabio Nicolè.

Si inizierà mercoledì sera alle 18.45, e il primo ospite sarà un personaggio di grande personalità, Emanuele Padovan, capitano della Nazionale Amputati: questa prima serata sarà riservata ai ragazzi classe 2002/2003/2004/2005/2006.

Giovedì sera alle 20.15 sarà invece il turno dei 2007/2008/2009/2010, che avranno la possibilità di interagire con Paolo Sammarco, giocatore della prima squadra dell’FC Arzignano Valchiampo con oltre 500 partite tra i professionisti (Serie A, B e C).

Il trittico di serate di questa intensa settimana gialloceleste si chiuderà venerdì sera alle 18.30, quando il gruppo delle ragazze della squadra femminile (ma l’incontro sarà aperto a chiunque volesse partecipare) potrà confrontarsi con Bianca Bardin, giocatrice di Serie A del Femminile Florentia San Gimignano.

