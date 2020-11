Al circolo della spada di Vicenza il Collare d’oro del CONI: 100 anni e 100 soci!

SCHERMA – La Giunta del Coni ieri ha assegnato il Collare d’oro a 5 società sportive centenarie. Tra queste al Circolo della Spada di Vicenza.

La società sportiva che aderisce alla Federscherma (FIS) gestisce il palazzetto della scherma di via Riello (dove dal 1976 svolge la sua attività) ed è presieduta da Matteo Salin, accademico olimpico.

“Siamo felici di questo riconoscimento – afferma Salin – che arriva dopo la stella d’argento del 1987 e quella d’oro del 2011”.

“Quest’anno sono 100 anni, abbiamo 100 soci ed è arrivato il collare d’oro il massimo riconoscimento in ambito CONI per una società sportiva”, sottolinea Salin.

“In realtà – ricorda – società sportive di scherma, che oggi non esistono più, esistevano anche intorno all’anno 1870. Lo confermano documenti che abbiamo trovato in Biblioteca Bertoliana”.

“Ma tradizione – continua il presidente – ha origini antiche: addirittura nell’Odeo dell’Accademia Olimpico alla fine del XVI secolo si tenevano corsi di spada!”

Una storia che fa impallidire i moderni giochi di squadra, ma anche il tennis.

“Durante il lockdown non ci siamo mai fermati – continua il presidente del Circolo della Spada di Vicenza – e questo impegno legato anche ad eventi come gli europei U23 del 2015 ospitati in città con finali al Teatro Olimpico, ci hanno permesso di incrementare l’attività”.

Grande è l’impegno per le nuove generazioni e i frutti si colgono: di recente le categorie giovanili hanno portato a Vicenza titoli iridati. In particolare Tommaso Bianchini si è imposto come campione italiano nella categoria “maschietti” (2018) e la squadra di fioretto della stessa categoria ha pure vinto il titolo italiano (2019).

Infine una novità: a Vicenza grazie ad un bando della Regione del Veneto e al Comune, il palazzetto verrà ampliato per ospitare la scherma paralimpica!

