Torna il “Campagnolo Legend”: iscrizioni aperte fino al 24 novembre

In una stagione sportiva particolare e complessa come quella che sta volgendo al temine, non poteva mancare un ultimo, altisonante, “scoop” nel settore della regolarità.

La notizia, ora ufficiale, riguarda la tipologia “a media” quest’anno particolarmente bersagliata dagli esiti della pandemia: sono infatti stati annullati due dei quattro appuntamenti validi per il Campionato Italiano, con la mancata effettuazione del Sanremo dello scorso ottobre e con il recente forfait de La Grande Corsa, che avrebbe dovuto chiudere la massima Serie.

Grazie ad una frenetica e produttiva collaborazione tra la Commissione Auto Storiche, l’Automobile Club Vicenza e il Rally Club Team, il Campionato riuscirà a concludersi con la disputa del 3° Campagnolo Legend che ne diventerà così il terzo appuntamento. La complessa operazione riesce così ad evitare in extremis l’annullamento dello stesso Campionato, evitando un tracollo ad una specialità che nell’immediato avrà sicuramente un riscontro interessante tra gli specialisti del cronometro.

L’operazione è stata strutturata nel già programmato Prealpi Vicentine Historic che slitterà di una settimana, posizionandosi in calendario il 28 e 29 novembre prossimi e prendendo la denominazione Campagnolo Legend, manifestazione che già nel 2019 era titolata e che, nel pieno dell’emergenza sanitaria dello scorso maggio, venne rinviata.

Sarà la cittadina berica di Albettone ad ospitare il quartier generale della gara che da programma, oltre alle iscrizioni già aperte e da perfezionare con le modalità previste da ACI Sport entro martedì 24 novembre, prevede le operazioni di verifica presso il Municipio di Albettone sabato 28 dalle 10 alle 12. Due le tappe in programma: la prima con partenza alle 14 da Villa Negri di Albettone ed arrivo a Recoaro Terme alle 18.30; la seconda partirà dalla località termale alle 9.30 di domenica 29 per concludersi alle 14 nel medesimo luogo d’inizio gara.

Dieci le prove di media distribuite lungo i 260 chilometri del percorso totale che andrà a toccare diverse località che furono teatro d’indimenticate sfide sportive nelle cinque edizioni del Rally Campagnolo degli anni ’70.