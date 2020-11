Tramarossa vince e va in semifinale: battuta Imola, oggi ore 12:30 con Bernareggio a Cento

BASKET MASCHILE, SERIE B – SUPERCOPPA CENTENARIO – Con una maiuscola prestazione di squadra, la Tramarossa Vicenza ha la meglio dell’Andrea Costa Imola 70-62.

Decisiva la difesa nella prestazione dei biancorossi di Ciocca, capaci di irretire i pericolosi tiratori dei romagnoli con mani veloci e prestanza fisica.

Grande prestazione di Hidalgo, autore di 20 punti con 7 assist e un 23 complessivo di valutazione, e di Corral, assoluto padrone sotto le plance con 17 rimbalzi. I canestri decisivi invece portano la firma di Bastone, Piccoli e Cernivani, sinonimo di una squadra in salute e che condivide le responsabilità.

La Tramarossa ora è di stanza al Grand Hotel Bologna a Pieve di Cento, in attesa di tornare in campo già oggi alle 12 e 30 contro la Vaporart Bernareggio per le semifinali di Supercoppa Centenario.

La partita sarà visibile su Youtube (canale LNP Tv) e su MS Sport (disponibile su Sky al canale 814 e sul digitale terrestre sulla frequenza LCN 675).