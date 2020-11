Rangers Rugby Vicenza – Gli allenamenti delle giovanili: “importante proseguire per ragioni fisiche, sociali ed educative” [VIDEO]

RUGBY – Proseguono gli allenamenti della prima squadra come abbiamo visto in settimana, ma anche quelli dei più piccoli. E tutto nel rispetto del DPCM (comprese le norme regionali) con una serie di esercizi che si svolgono distanziati, e ognuno col proprio pallone. I più giovani si trovano due giorni a settimana nel primo pomeriggio. Oggi, sabato, al campo di via Baracca si allenavano i bambini delle scuole elementari, dagli under 8 in su.

Incontri all’aperto fondamentali sia a livello fisico, sia educativo, sia sociale.

Abbiamo intervistato Davide Pelizzari, responsabile della comunicazione di Rangers Rugby Vicenza, ma in questo caso nel suo ruolo di allenatore degli under 8.

Qui un saggio degli esercizi realizzati dai ragazzini del Rangers Rugby Vicenza.