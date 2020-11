Il giovedì nero di Pontisso: rottura del lamento crociato e positivo al Covid-19

E’ stato davvero un giovedì… nero per Simone Pontisso.

Dopo l’infortunio subìto sabato a Cremona il centrocampista è stato sottoposto a consulenza ortopedica da parte del prof. Alberto Momoli, primario di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, alla presenza del responsabile sanitario del LR Vicenza, dott. Giovanni Ragazzi.

Sulla base del riscontro clinico e della risonanza magnetica nucleare è stata confermata la prima diagnosi clinica di trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con rottura del legamento crociato anteriore.

Seguirà quindi l’intervento chirurgico, con tempi e modalità che verranno definiti e comunicati successivamente.

In più, dai tamponi molecolari effettuati mercoledi pomeriggio, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al COVID-19 dello stesso Pontisso, che fa allungare così la lista dei casi già resi noti in casa biancorossa.

Nel frattempo il gruppo squadra sarà nuovamente sottoposto a tampone nella giornata di venerdì 13 novembre, come da protocollo vigente. Inoltre questa settimana gli allenamenti si svolgeranno in forma individuale, senza l’utilizzo di ambienti comuni.