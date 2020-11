AS Vicenza e il Comune cercano sponsor per il dopo Velcofin – L’appello dell’assessore Celebron in VIDEO

BASKET FEMMINILE SERIE A2 – Le atlete di coach Claudio Rebellato sono prime in classifica: in sei gare ne hanno vinte 5 da inizio campionato 2020-2021. Nel frattempo però Velcofin Interlocks, il main sponsor, ha dovuto ridimensionare di parecchio la sua azione di sostegno tanto da lasciare libero lo spazio in bella vista sulla maglia. La società che conta altre cinque squadre giovanili, oltre alla prima squadra di capitan Federica Monaco, oggi assieme al sindaco Francesco Rucco e all’assessore allo sport del Comune di Vicenza Matteo Celebron, ha lanciato un appello agli imprenditori vicentini e veneti: “cerchiamo sponsor e dai risultati e dal passato (60 anni di storia, 12 scudetti, 5 coppe europee, una coppa Ronchetti, 14 titoli giovanili) ce lo meritiamo!”

L’appello in VIDEO dell’assessore allo SPORT del Comune di Vicenza MATTEO CELEBRON

All’incontro erano presenti il presidente di AS Vicenza Mariano Feriani, il vicepresidente Gianfranco Dalla Chiara e il direttore generale Roberto Pellizzaro.

Con loro anche una rappresentanza della squadra guidata dal coach Rebellato, il suo vice Zorzan. Tra le giocatrici la capitano Federica Monaco, Angelica Tibè, Milena Mioni, Beatriz Villaruel, e Maria Lazzaro.

Durante l’incontro Roberto Pellizzaro ha lanciato una proposta molto interessante: intitolare il palazzetto a Antonio Concato.

