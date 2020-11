Andrea Casarotto alla ricerca del terzo podio nel 29° Città di Schio

E’ scattato il conto alla rovescia che separa Andrea Casarotto dal tornare a premere il piede sull’acceleratore in una delle gare più amate in tutto il Triveneto, il Rally Città di Schio.

Grazie alla determinazione di Power Stage, nuova realtà capitanata da Enrico Tessaro, la classica vicentina tornerà a brillare nell’imminente fine settimana, tra venerdì e Sabato.

Voci di corridoio lasciano trapelare la presenza di un cospicuo numero di concorrenti al via, tra i quali non poteva mancare il pilota vicentino, un affezionato essendo quasi di casa.

“Siamo molto contenti che il Rally Città di Schio torni in vita – esordisce Casarotto – e per questo vogliamo rivolgere il nostro più caloroso in bocca al lupo a Power Stage, con l’augurio di dare vita ad un appuntamento che torni ad essere fisso nel calendario sportivo del Triveneto. L’ultima volta che abbiamo corso qui era nel 2016, con una Clio gruppo A, ma non andò molto bene. Conservo invece dei ricordi bellissimi delle edizioni del 2010 e 2009 dove avevamo chiuso rispettivamente terzi e secondi di A6 con la Peugeot 106 gruppo A. Non vediamo l’ora.”

Un Città di Schio che potrebbe regalare il terzo risultato utile consecutivo, il quinto a podio su sei uscite se contiamo il biennio 2019 e 2020, dopo il successo ottenuto all’Adria Rally Show di febbraio, primo tra le S1600, ed il terzo posto, di classe A7, nel recente Rally Due Valli.

“Nonostante la stagione complicata – sottolinea Casarotto – abbiamo una vittoria ed un terzo posto, due podi in altrettante gare quest’anno. Sarebbe bello continuare su questo passo ma, stando a quanto sappiamo, ci troveremo a competere contro nomi importanti in classe, probabilmente anche con qualche straniero che, viste le ultime gare stagionali, potrebbe diventare pericoloso per il successo finale. Noi, dal canto nostro, ce la metteremo proprio tutta.”

Stesso team, Teknocar, ma cambio di vettura per il portacolori di Movisport che, come ad inizio anno, tornerà alla guida della Renault Clio Super 1600, condivisa con Mauro Savegnago.

“Ringrazio di cuore il team Teknocar – aggiunge Casarotto – per la fiducia che mi ha rinnovato, mettendomi a disposizione la loro Clio Super 1600. Ritroverò al mio fianco l’amico Mauro, che purtroppo aveva dovuto saltare il Due Valli, ed assieme saremo di certo competitivi.”

Due le prove speciali che andranno a comporre il percorso del rispolverato Città di Schio, con la rinata “Monte di Malo” (7,29 km) che andrà a far coppia con la rinnovata “Santa Caterina” (11,93 km), da ripetere per tre passaggi ed un totale cronometrato di circa sessanta chilometri.

“Per noi è sostanzialmente una gara di casa” – conclude Casarotto – “e ci troveremo ad affrontare prove che conosciamo abbastanza bene. Molto tecniche e veloci, la concentrazione dovrà sempre essere al massimo livello. A Schio il meteo è stato spesso protagonista, ma speriamo che possa splendere il sole per tutto il fine settimana. Ci teniamo ad ottenere un buon risultato anche per i nostri partners che, nonostante il momento decisamente complicato, continuano a sostenerci e a darci sempre fiducia.”