La senatrice Sbrollini appoggia Gravina nel laboratorio unico per i tamponi del calcio

“La proposta del presidente della FIGC Gravina di istituire un laboratorio unico che processa in modo omogeneo i tamponi renderebbe meno incerto il campionato. Meno polemiche, nessuna differenza di risposta per gli esiti: in buona sostanza, più trasparenza”.

A scendere in campo é la senatrice Daniela Sbrollini, responsabile nazionale sport per Italia Viva.

”Di fronte ad un campionato già così difficile, con l’assenza del pubblico che determina di fatto un azzeramento del fattore campo, con l’aleatorietà sulla disponibilità delle rose di calciatori fino praticamente all’ultimo momento, con tutte le conseguenti difficoltà economiche per le società, avere la certezza di omogeneità sugli esiti dei tamponi, sarebbe una garanzia auspicabile, per le grandi società e ancora di più per le piccole. Di fronte al Covid almeno, tutte partirebbero alla pari”, conclude Sbrollini.