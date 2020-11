Il Vicenza calcio femminile sospende gli allenamenti delle giovanili

Verificato il continuo aumento di contagi che si stanno registrando in questi giorni causa epidemia Covid, il Vicenza Calcio Femminile ha deciso, al fine di tutelare la salute dei propri tesserati e le relative famiglie, di sospendere fino a domenica 15 novembre compresa tutte le attività di allenamento delle squadre Primavera, Under 17, Under 15, Esordienti, Pulcine.

Solo la prima squadra continuerà gli allenamenti rispettando scrupolosamente le procedure del protocollo anti-Covid. Gli allenatori , coordinati dal responsabile del settore giovanile , provvederanno a procurare alle proprie giocatrici una tabella per allenamenti individuali.