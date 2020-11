Tutto l’hockey pista si ferma aspettando un nuovo protocollo sanitario

La Federazione Italiana Sport Rotellistici, al fine di tutelare la salute di tutti i propri tesserati e di dare riferimenti certi alle società affiliate in merito alle modalità di prosecuzione dell’attività agonistica, sta lavorando a una revisione dei protocolli, delle norme e dei regolamenti.

L’obbligo dello screening settimanale per tutte le persone a referto nella partita (atleti, tecnici, dirigenti, arbitri) sarà certamente introdotto per i campionati maggiori (serie A1 e A2).

Per l’intera attività agonistica, saranno comunque adottati ulteriori accorgimenti atti a ridurre al minimo i rischi di diffusione del contagio.

Pertanto, al fine di predisporre tutto quanto necessario, si dispone quanto segue.

CAMPIONATO DI SERIE A1

Sono sospese e rinviate le partite delle giornate 6, 7 e 8, compreso il primo recupero di mercoledì sera Monza-Follonica. I recuperi delle partite non disputate nelle giornate 4 e 5 sono consentiti a partire dal giorno 23/11 a condizione che sia possibile attivare lo screening per le squadre interessate.

CAMPIONATO DI SERIE A2

Sono sospese e rinviate le partite non ancora disputate delle giornate 3, 4, 5 e 6.

I recuperi delle partite non disputate nella giornata 2 sono consentiti a partire dal giorno 23/11 a condizione che sia possibile attivare lo screening per le squadre interessate.

COPPA ITALIA DI SERIE B

Tutte le attività sono sospese fino al 3/12 compreso.

COPPA ITALIA FEMMINILE

Il calendario della manifestazione è annullato. La nuova formulazione sarà definita dal Settore Tecnico.