Tramarossa venerdì contro l’Andrea Costa Imola nei quarti di Supercoppa

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il programma della Final Eight di Supercoppa

Centenario prevista nel fine settimana.

La Tramarossa Vicenza giocherà il proprio quarto di finale venerdì 13 novembre alle ore 15 al PalaReno di Sant’Agostino (in provincia di Ferrara) contro l’Andrea Costa Imola.

La LNP ha optato per Cento come sede delle Final Eight di Supercoppa per la possibilità di usufruire di

due palazzetti, opzione necessaria visto che venerdì sono previste otto partite (i quarti di finale di

Supercoppa Centenario sia di A2 che di Serie B: la Serie B giocherà quindi al PalaReno di

Sant’Agostino i quarti di finale previsti con inizio alle ore 12, alle 15, alle 18 e alle 21).

Dalle semifinali in poi le partite verranno giocate nel solo PalaBenedetto: le due semifinali di Serie B alle

12.30 e alle 15.15 , quelle di A2 alle 18 e alle 20.

L’avversaria di Vicenza, come detto, sarà l’Andrea Costa Imola: in caso di successo contro la

formazione emiliana, i biancorossi giocheranno alle 12.30 di sabato contro una tra Vaporart

Bernareggio (già qualificata ai quarti di finale), Bakery Piacenza e Olimpo Alba (con queste due che

si affrontano stasera per gli ottavi di finale).

La finale, sempre al PalaBenedetto di Cento, sarà domenica 15 novembre alle ore 15.15