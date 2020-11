Telea Medical Sandrigo cede nel finale al Correggio trascinato da Posito

BIDIELLE CORREGGIO – TELEA MEDICAL SANDRIGO 6-4 (4-3, 2-1)

Bidielle: Campor, Zucchiatti, Garcia J, Barbieri N, Posito – Bertolucci M (C), Mattugini, Casari, Cinquini, Salines – All. Jara

Telea Medical: Dal Monte M, Pallares, Neves, Pozzato, Cacau – Vazquez, Poletto, Contro, Menin, Gasparotto – All. Vanzo

Marcatori:1t: 5’10” Posito (rig) (C), 6’42” Garcia J (C), 7’04” Neves (S), 11’59” Vazquez (S), 13’32” Neves (S), 17’41” Posito (C), 19’35” Mattugini (C) -2t: 5’10” Cacau (S), 17’03” Posito (C), 22’06” Posito (C)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Giorgio Fontana di Mila

Nel posticipo domenicale del campionato Serie A1 la Bidielle Correggio vince lo scontro diretto per salvezza contro la Telea Medical Sandrigo.

Un incontro combattuto sin dal primo minuto, in cui i vicentini sono riusciti ad andare in vantaggio solo per una volta a metà del primo tempo, prima di soccombere al decisivo strappo degli emiliani.

Mattatore della serata Franco Posito, autore di quattro reti per la prima volta nella sua avventura italiana, tra cui gli ultimi due gol finali. Botta e risposta nel primo tempo con le reti degli argentini Posito e Garcia, pareggiate dai gol di Neves e Vazquez. Proprio il portoghese illude all’11° minu to i gialloverdiche però vengono raggiunti ancora da Posito e dal tapin di Mattugini. Ad inizio ripresa un altro tapin ripareggia i conti (a firmarlo è il brasiliano Cacau), prima dei due gol decisivi emiliani del mattatore argentino.

Sul 5-4 per gli avversari il Telea Medical ha avuto anche la possibilità di pareggiare per ben due volte, ma nell’azione successiva è stato colpito in contropiede. La squadra del duo Jara-Bertolucci vola così al quinto posto grazie alla partita in più. Sandrigo rimane fermo a tre punti. Per entrambe le formazioni ora una pausa di circa tre settimane prima del ritorno in pista per la nona giornata, sabato 5 dicembre 2020.

In questo arco di tempo, lo ricordiamo, si recupereranno le sei partite rinviate per le quarantena: la prima sarà TeamServiceCar Monza-Follonica, mercoledì prossimo, in diretta MS Sport e MS Channel e FISRTV.