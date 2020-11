Migross Asiago Hockey: ai Millepini vince il Gherdeina

HOCKEY GHIACCIO – Il Gherdeina strappa i tre punti del doppio confronto con la Migross Supermercati Asiago Hockey grazie al risultato di 1 a 5 con cui si è conclusa la partita di questa sera all’Odegar.

Per i Giallorossi ancora out Rosa e Tessari A.

PRIMO TEMPO

Nel primo tempo le squadre sembrano giocare sotto ritmo e le occasioni da goal si contano sulle dita di una mano. L’Asiago all’8’ sfiora il goal con Michele Marchetti che, dopo un ottimo passaggio di Frei, spreca non inquadrando la porta. Al 14’ il Gherdeina passa a condurre in superiorità numerica, dopo un tiro dalla blu parato da Vallini, batti e ribatti sotto porta che conduce alla marcatura di Sullmann. L’Asiago a tre minuti dal termine va vicino al pareggio con Magnabosco che servito davanti alla gabbia di Smith prova immediatamente il tiro ma viene murato. A un minuto dal termine ultima occasione da goal della frazione, Brugnoli in powerplay riceve sulla destra e va al tiro, ma Vallini si oppone con il gambale.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Gherdeina, molto più cinico rispetto all’Asiago, segna altre due reti e si porta sul risultato di 0 a 3. Al 4’ Solva, liberissimo sulla destra, ha il tempo per controllare il disco, prendere la mira e battere Vallini sul primo palo. A metà tempo l’Asiago assedia a lungo la porta di Smith senza trovare però la via del goal, così gli ospiti alla prima occasione colpiscono in contropiede: passaggio di Sullmann per Wilkins che si invola in solitaria verso la porta di Vallini e fredda il goalie Stellato con un tiro di polso. Negli ultimi minuti del tempo occasionissima per Mantenuto per riaprire il match, ma Smith copre bene la propria porta e nega il goal al numero 9 Giallorosso.

TERZO TEMPO

Nell’ultimo periodo l’Asiago segna dopo 3 minuti con una stoccata di McParland sulla destra che sorprende Smith. Il goal sembra ridare energie agli uomini di Mattila che per qualche minuto spingono forte ma non trovano il goal. All’8’ il Gherdeina ristabilisce le distanze con Glück che sfrutta un rebound e insacca il puck alle spalle di Vallini. L’Asiago fatica a rispondere e a tre minuti e mezzo dal termine del match si gioca l’uomo di movimento più al posto di Vallini, i Leoni però sulla loro strada trovano una difesa arcigna che non lascia spiragli agli attaccanti di casa. A meno di due minuti dal termine Gellert viene penalizzato, il Gherdeina si sistema nel terzo offensivo e chiude la partita con un bel tiro al volo di McGowan che finisce all’incrocio dei pali per il definitivo 1 a 5.

La Migross Supermercati Asiago Hockey perde così il doppio confronto con il Gherdeina, risultato complessivo di 7 a 4 per gli ospiti che si aggiudicano così i 3 punti.

Formazione Asiago: Vallini (Rigoni), Forte F., Miglioranzi, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Forte M., Parini, Gellert, Mantenuto, McParland, Olivero, Dal Sasso, Zampieri, Stevan M., Tessari A., Frei, Vankus, Lievore, Marchetti M., Magnabosco.

Formazione Gherdeina: Smith (Kostner), Nocker, Sullmann, Tomasini, Brugnoli, Glück, Willeit, Galassiti, Paratoni, Senoner, Linder, Costa, Solva, McGowan, Messner, Wilkins, Vigl.

Gli altri risultati: Fassa – Cortina 4:1 (al 50’)

