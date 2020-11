Hockey in line: sospeso campionato di A – Mc Control Diavoli Vicenza vince a tavolino con Milano

HOCKEY IN LINE – In settimana il Giudice Sportivo ha deciso in merito alla gara non disputata a Vicenza fra Diavoli e Milano Quanta perché la squadra avversaria non si è presentata: vittoria a tavolino per i Diavoli, multa di 2000 euro al Milano e pari importo di indennizzo alla società di casa, oltre a 3 punti di penalizzazione.

SOSPESO ANCHE IL CAMPIONATO DI SERIE A: SI RIPRENDE IL 5 DICEMBRE!

Ieri sera, in seguito a nuovo incontro in videoconferenza fra i presidenti di tutte le società, i vertici della FISR e il Settore Tecnico, è stata presa la decisione di sospendere i campionati di serie A, B e C per tre settimane e di ripartire a dicembre con un nuovo protocollo.

Una decisione che ha visto le società di serie B e C concordi e favorevoli alla sospensione, mentre quelle di serie A divise a metà, con 5 favorevoli a continuare e 5 invece per l’interruzione e l’adozione di protocolli più severi. Alla fine il Presidente Aracu ha disposto per la sospensione delle gare previste dal 7 all’11 novembre (le ultime gare che avrebbero chiuso il girone di andata della serie A) e un rinvio generalizzato di tutti i campionati a dicembre (data ipotetica per la ripresa individuata in sabato 5). Ora sarà il Settore Tecnico a programmare nuove date e a rivedere il campionato di serie A che probabilmente andrà a terminare verso fine maggio.

I Diavoli, che erano fra le società favorevoli a proseguire, si adeguano alla decisione della Federazione e attendono di poter tornare in pista con una situazione migliore e nuove disposizioni.

MC CONTROL DIAVOLI VI- MILANO, 3-0 A TAVOLINO: VICENZA SPIEGA IL PERCHE’

In merito invece al verdetto del Giudice sportivo, a Vicenza nessuno ha voluto fare commenti, ma solo fornire qualche chiarimento su come sono andate le cose la scorsa settimana: “Non ci permettiamo di criticare l’operato delle altre società e rispettiamo le loro scelte – spiega la società biancorossa. – Ma vogliamo fornire un paio di precisazioni: la nostra società ha sottoposto a test rapido (tampone faringeo/ nasale), presso un laboratorio abilitato, tutti i giocatori e i collaboratori nei giorni precedenti la partita del 31/10/2020, sebbene non sia previsto da alcun protocollo; la richiesta di rinvio da parte dell’HC Milano è datata 31/10/2020 ore 00:38 a mezzo mail che è stata visionata nella mattinata di sabato 31/10/2020, praticamente poche ore prima dell’inizio della partita stessa.

Quindi, dopo parere favorevole da parte di FISR per disputare l’incontro, in quanto non vi era nessun presupposto legato al regolamento vigente per doverla rinviare, anche la nostra società ha concordato di scendere in pista. Ultima cosa, la società del Milano ha spiegato che i giocatori si sono sottoposti a test senza spiegare di che tipo (sierologico, molecolare, rapido), nemmeno dopo precisa richiesta fatta sulla chat di tutte le società di hockey in line e nemmeno in seguito”.

PROBABILE IL RICORSO SULLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Questa situazione e il verdetto del Giudice sportivo hanno scatenato reazioni (probabile il ricorso) e polemiche a cui, in casa Diavoli, si è preferito non rispondere perché ogni società può fare le proprie scelte e prendere le decisioni che ritiene più opportune.

Ora per tre settimane ci sarà uno stop per tutti, ma l’augurio è che la situazione sanitaria migliori e che si possa tornare in pista in sicurezza per tornare a vivere ancora tante sfide avvincenti e provare quelle belle emozioni che questo sport sa trasmettere.

(Fonte: Mc Control Diavoli Vicenza)

