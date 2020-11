Il LR Vicenza vince a Cremona: primo successo netto con gol di Padella [TABELLINO]

CALCIO SERIE B – Nella settima giornata del campionato 2020-2021 di serie BKT il LR Vicenza batte allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona i locali con un gol di Padella al minuto 84 di gioco.

Si tratta del primo risultato nettamente positivo per i biancorossi. L’allenatore Mimmo Di Carlo a fine partita ha sottolineato come questo match sofferto possa segnare la svolta tanto attesa in questo campionato per i berici.

La partita fissata inizialmente per le ore 14 è stata spostata alle 19 a causa dei controlli anti-covid necessari dopo i 3 positivi asintomatici rilevati venerdì tra i giocatori del Vicenza. Stamane altri tre giocatori sono stati fermati per positività e anche due elementi dello staff (tutti asintomatici). Una trasferta veramente sofferta per i giocatori di Mimmo Di Carlo.

CREMONESE-L.R. VICENZA 0-1, (0-0 pt)

RETI: 85′ Padella (V)

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi (83′ Valeri); Valzania, Gustafson, Nardi (63′ Buonaiuto); Gaetano (83′ Pinato); Strizzolo (74′ Celar), Ciofani (63′ Ceravolo).

A disp.: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Castagnetti, Zortea.

All.: Pierpaolo Bisoli

LR VICENZA (4-4-2): Perina; Bruscagin, Padella, Pasini, Beruatto; Nalini (46′ Vandeputte), Rigoni (78′ Da Riva), Pontisso (45’+2 Cinelli), Dalmonte; Gori (46′ Marotta), Meggiorini (73′ Longo).

A disp.: Zecchin, Guerra, Barlocco.

All.: Domenico Di Carlo

Arbitro: Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina (Assistenti: Mauro Vivenzi di Brescia e Matteo Bottegoni di Terni. Quarto uomo: Daniele Chiffi di Padova)

NOTE: serata fredda allo Stadio Giovanni Zini di Cremona; visibilità ridotta per nebbia. Terreno in buone condizioni. Ravanelli (C) ammonito al 38′ per gioco scorretto. Marotta (V) ammonito al 54′ per simulazione. Al 38′ espulso il direttore sportivo del Vicenza Giuseppe Magalini.

METTI MI PIACE alla pagina FACEBOOK per rimanere aggiornato

ISCRIVITI al canale YOUTUBE per rimanere aggiornato

Vai alla HOME PAGE