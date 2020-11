AS Vicenza domenica 8/11 ospita in casa Alperia Bolzano: Rebellato, “Serve maggior continuità”

BASKET – Si disputa nel prossimo week end la sesta giornata del campionato di A2 girone nord.

Dalla FIP è arrivata la circolare che i campionati nazionali continuano nel loro corso, anche se, a causa delle problematiche inerenti al covit 19, già la partita Albino-Moncalieri è stata rinviata a data da destinarsi (e per Moncalieri sono già due i recuperi da effettuare).

Proprio stasera venerdì come da protocollo le giocatrici dell’A.S. Vicenza si sottoporranno al tampone, terza volta nella stagione e da oggi reso obbligatorio ogni 15 giorni.

Vicenza domenica incontra Alperia Bolzano, attestato a 6 punti, frutto di due vittorie fuori casa e una casalinga, reduce dalla pesante sconfitta in casa – 55/68 – con Albino.

Nella partita si è infortunata al ginocchio il pivot punto di forza altoatesino – la ventiduenne Lorena Molnar cm 194 – e al momento attuale non sappiamo se sia in grado di scendere in campo.

Un Rebellato prudente nel tenere toni bassi ci dice: “Dobbiamo lavorare sulla continuità e voglio massima concentrazione. Sabato a Milano abbiamo rischiato l’infarto. Non esiste che andiamo avanti di dieci punti, subiamo un 12-0 e poi facciamo 10-0! Le ragazze, peraltro encomiabili per grinta e generosità, lo devono comprendere! E dobbiamo tesaurizzare i palloni che troppo spesso buttiamo alle ortiche”.

In settimana gli allenamenti si sono svolti regolarmente, in particolar modo è stata intensificata la preparazione atletica sotto l’esperta guida di Marco Gennari; e crediamo che qualche apertura maggiore possa verificarsi verso le più giovani, fin qui piuttosto sacrificate.

La partita si gioca al Palazzetto dello Sport di via Goldoni domenica 8 novembre ore 18.00 rigorosamente a porte chiuse secondo le disposizioni ministeriali che riguardano tutti gli sport giocati al chiuso. Ma ci sarà per gli appassionati la diretta streaming.

Gli arbitri sono lombardi: Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Mi) e Elia Scaramellini di Villa di Chiavenna (So).