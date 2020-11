Sossella (Scuderia Palladio) il 6 e 7 novembre al Trofeo AC Como

RALLY – Al termine di una stagione sportiva decisamente anomala e ridotta nel numero degli appuntamenti, Manuel Sossella ha deciso comunque di volerla onorare in modo significativo ed ha deciso di partecipare all’imminente Trofeo AC Como, in programma nel capoluogo lariano venerdì 6 e sabato 7 prossimi.

La scelta è caduta sul rally lombardo che annuncia una nutrita rosa di pretendenti, visto che assegnerà la Rally Cup Italia, oltre alla Supercoppa WRC e i Trofei Renault, Suzuki e Michelin, titoli che, seppur non vedano il portacolori della Scuderia Palladio in lizza, danno però lo spunto per un confronto ad alto livello, con una vettura tutta nuova.

Sossella ha infatti optato per la Skoda Fabia R5, sempre messa a disposizione da Tamauto; si tratta del mezzo utilizzato nel CIR da Stefano Albertini, e sul sedile di destra – altra novità – prenderà posto Giulio Nodari.

«Ho deciso di partecipare al Trofeo AC Como per diversi motivi – afferma Sossella – pensando già alla prossima stagione. Dopo una lunga militanza alla guida di vetture WRC ho voluto capire quali siano le differenze con le R5, vedendone soprattutto i riscontri cronometrici in gara e me ne sono reso conto provando la Skoda Fabia qualche giorno fa al circuito di Castelletto di Branduzzo. Sono stato molto impressionato dalle prestazioni ma soprattutto dall’efficienza di questo mezzo e dopo questo primo “assaggio” capisco il perché dei tempi che hanno fatto registrare nelle gare dove ho corso con le WRC. Como è una gara che mi piace e che ho vinto due volte; il ricco elenco iscritti ed i numerosi pretendenti al successo, saranno per me e Giulio lo stimolo in più per fare bene».

Il rally si correrà su sei prove speciali, una al venerdì e le restanti il sabato, per una settantina di chilometri cronometrati.

(fonte: Scuderia Palladio)

