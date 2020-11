L’Arzignano Valchiampo sconfitto nel finale a Chioggia

UNION CLODIENSE CHIOGGIA – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-1 (pt 1-0)

UNION CLODIENSE CHIOGGIA: Amatori, Martino, Seno, Erman (st 17’ Valentini), Pastorelli, Cuomo (st 35’ Ndreca), Duse, Bacolo, Madiotto, Nappello (st 43’ Biolcati), Gioè. All Andreucci. A disposizione: Fassari, Marino, Boscolo Cegion, Scarpa, Porcino, Djuric.

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Rossi, Molnar, Cuccato, Forte (st 30’ Casini), Calì, Borges Leite, Lisai (st 17’ Valenti), Antoniazzi, Sammarco (st 30’ Altinier), Trentin (st 23’ Pasqualino). All Spinale. A disposizione: Magrini, Doda, Gabbani, Bigolin, Pettinà

ARBITRO: Pietro Campazzo di Genova. ASSISTENTI: Isolabella di Novi Ligure e Forgione di Gradisca d’Isonzo

RETI. Pt 9’ Nappello (CH). St 11’ Lisai (AR), 41’ Ndreca (CH)

NOTE. Partita a porte chiuse. Espulsi: pt 46’ Gioè (CH) per gioco falloso. Ammoniti: Pastorelli, Amatori, Molnar, Trentin. Angoli: 1-4. Recupero: pt 5’; st 5’.