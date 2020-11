La Migross Asiago Hockey dopo la sconfitta di misura di Vipiteno torna in Val Gardena

HOCKEY GHIACCIO – Domani, giovedì 5 Novembre alle 20 e 30, la Migross scenderà sul ghiaccio del Pranives per la replica del match disputato la settimana scorsa, e che ha visto i Giallo Rossi imporsi in modo perentorio per 6-2.

Gli uomini di Mattila sono reduci da una rocambolesca sconfitta a Vipiteno per 3-2, arrivata negli ultimi 5 minuti di gioco. L’Asiago aveva dato la sensazione di poter gestire una partita che conduceva per 2-0, ma i padroni di casa sono riusciti ad andare a segno 3 volte in meno di 3 minuti, guadagnando così la posta intera. Gli Stellati hanno la possibilità di riscattarsi subito, contro un avversario battuto recentemente, ma che ha dimostrato di aver le carte in regola per mettere in grande difficoltà la Migross. Ci sarà bisogno di disputare una prova solida e di mantenere la concentrazione per tutti i 60 minuti, per evitare di concedere spazio al talento offensivo dei padroni di casa. Non sono previste novità nel roster a disposizione, Rosa sarà ancora fuori dai giochi.

Il Val Gardena darà fondo a tutte le energie per non concedere all’Asiago due vittorie consecutive nel proprio stadio. I padroni di casa dipendono molto dalla vena realizzativa dei due attaccanti Canadesi Wilkins a McGowan, a segno anche nel match della settimana scorsa, ma a questa dovranno affiancare la capacità di difendere la gabbia con più efficacia, i 6 goal concessi ai Leoni sono davvero molti.

Continua la fase di crescita ed amalgama per i Campioni d’Italia, che stanno dando segnali di buona condizione e facendo vedere un hockey divertente, questa è l’occasione per dimenticare velocemente i 3 minuti di Vipiteno.

PER LA DIRETTA

Lo streaming sarà disponibile, sulla piattaforma di Valcome TV, all’indirizzo https://www.valcome.tv/feed/ahl

