L’Ubroker Bassano nel posticipo con il Correggio per salire al secondo posto

Ritorna in pista l’Ubroker Bassano, non da capolista, ma da immediata inseguitrice.

Il Lodi è in piena fuga come già successo sistematicamente ogni inizio stagione con cinque punti di vantaggio sui giallorossi e tre del Why Sport Valdagno.

Nel posticipo televisivo (collegamento ore 20.35 in diretta FISRTV, MS Sport sul digitale terrestre e MS Channel sul satellite) non ci sarà il pubblico e, soprattutto, bisognerà osservare bene il nuovo DPCM in via di definizione per capire se il campionato si fermerà o meno.

La BDL Correggio cercherà di rovesciare i pronostici che vedono favoriti i padroni di casa. Nella scorsa stagione la squadra del duo Jara-Bertolucci ha sempre ben figurato contro le grandi, perdendo punti negli scontri diretti per la salvezza. Finora ha dimostrato grande affiatamento anche tra i nuovi arrivi però pecca ancora in continuità di rendimento al contrario dei bassanesi che, nonostante i tanti nuovi arrivi, sono già riusciti a colmare il gap tattico iniziale. Rientreranno sia coach Crudeli sia l’ala Pol Galbas, entrambi espulsi con il rosso nel penultimo match contro Valdagno. Fari puntati su Marc Coy, sette gol all’attivo, difensore con il vizio dei gol e autore di assist pesanti per l’economia del match.

Arbitrano Molli di Viareggio e Uggeri di Lodi. Bassano ha l’obbligo di vittoria per mantenersi nei piani alti, soprattutto dopo le grandi prove di Lodi e Valdagno nel weekend, entrambi vincenti per rispettivamente 5-1 contro il Lodi e 9-2 contro Sandrigo.

Sette punti nelle prime gare con la presenza nei quartieri alti. Numeri che al Bassano mancavano da ben sei anni. Record eguagliato per il Correggio, che non vinceva due gare nelle prime tre gare in A1 da ben 29 anni.