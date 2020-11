“Venice marathon one for all”: gara simbolica di Corradini, Gallo e Buccoliero [FOTO]

MARATONA – Domenica mattina 1 novembre, si è svolta la speciale edizione della Venicemarathon one for all. Una maratona simbolica in questa 35esima edizione a causa della epidemia da covid-19.

Alla gara hanno preso parte tre soli atleti, in rappresentanza di tutti coloro che avrebbero voluto correre i 42 km e 195 metri e che a causa delle restrizioni di legge hanno dovuto rinunciarvi, vista l’impossibilità di organizzare in sicurezza un evento di massa.

Al via da Stra l’ultramaratoneta azzurra Eleonora Corradini, il portacolori del Venicemarathon Running Team Gabriele Gallo e il campione paralimpico Pier Alberto Buccoliero.

I vigili del fuoco di Venezia presenti anche in questa speciale edizione, hanno supportato gli atleti e in particolar modo Buccoliero rappresentante del team di Alex Zanardi.

Non essendo statti montate le installazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche, i pompieri hanno aiutato l’atleta paralimpico lungo le Zattere e in genere per superare i ponti di Venezia.

La gara si è conclusa in 3h30’ circa davanti alla Basilica della Salute dove è stato allestito l’arco d’arrivo.