L’Asiago Hockey viene recuperato e sorpassato a Vipiteno

RIMONTE FINALI DI VIPITENO E VAL PUSTERIA CHE AVANZANO AI PIANI ALTI DELLA CLASSIFICA

Nel sabato della Alps Hockey League, bersagliato dai rinvii, non sono mancate forti emozioni nelle due partite che si sono disputate, tra sole squadre della IHL – Serie A, a Vipiteno e Brunico. Clamorosa rimonta del Wipptal che supera 3:2 l’Asiago. Per 55’ i giallorossi controllano la gara ma poi non riescono ad arginare il ritorno dei Broncos che in 192 secondi conquistano il match e fermano la corsa dei Leoni. Il team dell’Alta Val d’Isarco sale in classifica al secondo posto alle spalle del Lubiana e si dimostra, almeno nel primo mese di gioco, come squadra rivelazione di questa stagione. Anche il Brunico procede a braccetto con i Broncos nella graduatoria. Un goal di Max Oberrauch, a 9 secondi dalla fine del terzo periodo, consegna la posta piena per 4:3 ai Lupi della Val Pusteria che così continuano la loro tradizione vincente casalinga in Alps Hockey League contro il Fassa. Per i Falcons una quarta sconfitta stagionale consecutiva, amara per come avvenuta, a pochi attimi dalla possibilità di conquistare il primo punto stagionale.

Alps Hockey League:

Wipptal Broncos Weihenstephan – Migross Supermercati Asiago Hockey 3:2

HC Pustertal – SHC Fassa Falcons 4:3

Wipptal Broncos Weihenstephan – Migross Supermercati Asiago Hockey 3:2 (0:1,0:0,3:1)

Referees: EGGER, STEFENELLI, Cristeli, De Zordo.

Goals WSV: 1:2 WSV Valentini R. (55:14 / Gooch T. ,Gander M. / EQ), 2:2 WSV Gooch T. (57:10 / Gander M. ,Valentini R. / EQ), 3:2 WSV Mantinger M. (57:36 / Hannoun D. ,Kofler T. / EQ)

Goals ASH: 0:1 ASH McParland S. (12:18 / Mantenuto D. ,Gellert A. / PP), 0:2 ASH Mantenuto D. (40:27 / Magnabosco J. ,Gellert A. / PP)

I padroni di casa recuperano Renè Deluca, infortunatosi dopo la prima giornata della AHL, Tobias Kofler ed Hannes Oberdorfer ma devono rinunciare a Dominik Bernard ed Alessio Niccolai. Il portiere dei Broncos è Jonathan Reinhart. L’Asiago ripropone lo stesso identico team che ha espugnato, giovedì, il Pranives di Selva e quindi c’è solo l’assenza di Marco Rosa.

Nel primo tempo l’Asiago parte subito di buona lena e si fa vedere spesso dalle parti di Reinhart. Si segnalano due buone occasioni di Michele Marchetti e di Matteo Tessari. Da metà tempo i Broncos provano a riequilibrare con Ryan Valentini. Ma la spinta è tutta giallorossa. Dopo alcune occasioni importanti, il top scorer della scorsa stagione e della attuale, Steven McParland (4° goal in 3 partite), sblocca il risultato con una deviazione in powerplay (12’) dopo una bomba dalla blu di Alex Gellert. Nel finale la formazione di coach Whitecotton tenta qualcosa in più ma Vallini è molto pronto.

Nel secondo tempo la squadra di casa gioca sicuramente meglio e crea qualcosa in più specialmente sull’asse Valentini- Gooch-Gander. Ma come nelle precedenti due uscite dei giallorossi, Gianluca Vallini è molto reattivo. Sull’altro lato della pista, i vicentini vanno vicino al raddoppio con un ritmo crescente ma Reinhart si salva. Si conclude un secondo periodo senza reti che forse sta stretto per gli ospiti.

Nel terzo periodo la difesa dei Broncos cede dopo 27 secondi su una inferiorità iniziata nel periodo centrale (2’ Gooch): il raddoppio degli asiaghesi porta la firma di Daniel Mantenuto, uno dei volti nuovi dei giallorossi 2020/21. Sembra poter essere un goal pesante nell’economia della gara ma il Wipptal non di disunisce e comunque continua a coprire Reinhart. Si arriva così nei minuti finali del terzo periodo. Proprio al 55’, Valentini, al termine di una bella combinazione con Gooch, dimezza lo svantaggio e riapre la partita. Questo goal sembra mutare completamente il corso della partita. Dopo 116 secondi il team di casa costruisce il pareggio con una deviazione di Gooch che trova un meritato goal (2:2). Ma le emozioni non sono finite. Passano 26 secondi ed i Broncos mettono la freccia del sorpasso: Mantinger finalizza un assist di Hannoun per una clamorosa rimonta Broncos. L’Asiago accusa il colpo e non riesce più a recuperare. Prima sconfitta dell’Asiago in Alps mentre il Vipiteno sale al secondo posto alle spalle del Lubiana.