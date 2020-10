Le Stelle Danzanti, il gruppo di ritmica della Polisportiva di Brendola anche in Federazione (FGI)

GINNASTICA RITMICA – Un anno difficile questo 2020 ma non si danno certo per vinte le dirigenti delle Stelle Danzanti, il gruppo di ginnastica ritmica che coinvolge 110 tesserate (con la FGI e la PGS) e un gruppo nutrito di tecnici federali, giudici di gara e volontari. E’ stata Francesca Spillare ad iniziare a Brendola qualche anno fa con un gruppetto di 20 bimbe che si sono subito appassionate a questi bellissimi esercizi con la fune, la palla, il cerchio, le clavette e il nastro. “E’ il nastro soprattutto che piace alle bimbe”, osserva Anna Chiara Bagante, anche lei vicentina, che assieme a Francesca e alla veronese Luisa Maria Pavan sono i tre tecnici federali dell’associazione per la disciplina della ginnastica ritmica.

A distinguere la ritmica dall’artistica è l’utilizzo della musica non solo negli esercizi a corpo libero, ma in tutte le prove. E poi una contaminazione di abilità molto interessante.

“Iniziamo con le bimbe sui 4 anni – spiega Francesca Spillere, che nella vita fa “anche” l’avvocato – che incontriamo nei corsi al palasport di Brendola e nelle palestre di Vo e di San Germano. Per arrivare alle pre-agoste e alle agoniste; queste ultime arrivano ad allenarsi almeno per 12 ore a settimana, ma a volte anche di più”. Il gruppo della ginnastica ritmica ha anche un preparatore atletico, e delle insegnanti di danza classica e di espressività. Argomenti che approfondiremo presto in un’altra occasione con Le Stelle Danzanti.

Sì perché la disciplina presuppone una contaminazione di generi e di abilità e in questo sta proprio il suo fascino creativo.

Un’attività che può proseguire nonostante il semi-lockdown: le agoniste salteranno la fase regionale (preclusa dalla normativa) e accederanno direttamente a quella nazionale.

Con le ragazzine e le bambine invece si svolgono attività all’aperto. “Nel lockdown di marzo e aprile – ci spiegano Francesca e Anna Chiara – abbiamo realizzato una serie di lezioni a distanza in videocollegamento. Mentre le più grandi seguivano e si allenavano, purtroppo per le più piccole è stato difficile fare vivere loro l’aspetto ludico per motivarle al motorio”.

“Quest’anno siamo fermamente determinate – spiegano le due trentenni con il tesserino di tecnico federale della FGI – a proseguire l’attività in presenza evitando le esibizioni di gruppo e optando per le prove individuali: per ora ci siamo riuscite facendo allenamenti e giochi all’aperto”.

“Siamo sicure – concludono – che grazie anche alla generosa disponibilità della grande famiglia della Polisportiva di Brendola riusciremo a trovare un escamotage per fare sport in sicurezza e rispettando la normativa anti covid-19”.

Intanto a marzo 2020 le Stelle Danzanti di Brendola in molti casi erano in testa ai campionati regionali e in alcuni casi (vedi foto) alcune ragazze avevano primeggiato nella loro categoria vincendo i titoli veneti PGS.

Per saperne di più QUI sul sito delle Stelle Danzanti

