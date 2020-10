L’Arzignano ancora “stoppato”: rinviata la gara con il Bolzano

Ancora uno stop forzato per l’Arzignano Valchiampo.

Dopo il rinvio delle gara della settimana scorsa con l’Union Feltre, non si giocherà neppure la gara in programma domenica 1° novembre contro la Virtus Bolzano.

A comunicare la decisione la Lega Nazionale Dilettanti che, preso atto della documentazione fornita e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore rinvia la partita, valida per la settima giornata del campionato di serie D, a data da destinarsi.

Ricordiamo che in settimana i club si erano espressi in maniera favorevole alla prosecuzione della stagione sportiva.

Intanto la squadra gialloceleste venerdì 30 ottobre riprenderà gli allenamenti dopo che i tamponi effettuati presso la ASL 8 Berica non hanno riscontrato ulteriori positività all’interno del gruppo mentre è risultato positivo un componente dello staff operativo, già in isolamento fiduciario.

L’Arzignano Valchiampo tornerà quindi in campo mercoledì 4 novembre, alle ore 14.30, sul campo dell’Union Clodiense Chioggia.