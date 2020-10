Kastrati dal Vicenza calcio femminile alla nazionale

Una biancorossa in nazionale! Edona Kastrati, classe ’99, new entry estiva nella rosa del Vicenza Calcio Femminile, ha rappresentato il suo paese natale, il Kosovo, in occasione delle ultime due partite della selezione balcanica valide per la qualificazione al Campionato Europeo Femminile di Calcio UEFA.

Edona ha disputato tutti i 120 minuti, venerdì 23 contro la Turchia e martedì 27 contro i Paesi Bassi, squadre decisamente ostiche.

Due ottimi match per la numero 10 biancorossa, che da quest’anno è ormai presenza fissa nella selezione guidata da Afërdita Fazlija.

“Ho avuto ancora la possibilità di essere stata convocata in nazionale – le parole di Edona Kastrati – In queste ultime due partite abbiamo incontrato due squadre molto forti, la Turchia e l’Olanda.

Contro la Turchia abbiamo giocato in trasferta e siamo riuscite ad ottenere un pareggio, nonostante fossimo rimaste in dieci dalla mezz’ora del primo tempo. Abbiamo lottato tutte insieme e siamo riuscite comunque ad ottenere un risultato positivo.

La seconda sfida è stata contro l’Olanda. Siamo uscite dal campo con una sconfitta, ma a testa alta. Non servono tante parole per descriver la squadra avversaria. Loro sono vice campionesse del mondo, noi invece un piccolo paese che pian piano cresce e migliora partita dopo partita, sempre di più.

In queste gare abbiamo dimostrato di essere una squadra giovanissima, con tanta voglia di migliorare e fare bene nel futuro.

Voglio ringraziare l’allenatrice e tutti i componenti dello staff per darmi queste opportunità. Rappresentare il mio paese per me è un onore. Mi porto a casa una grandissima esperienza, non andata a buon fine, anche se eravamo consapevoli di chi andavamo ad affrontare. Devo dire che giocare contro una delle squadre più forti del mondo ci ha aiutato ad essere più unite e più forti, semplicemente più squadra”.