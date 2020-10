FIPAV: la serie B si gioca dal 21 novembre – Stop per serie D e prima, seconda e terza divisione

VOLLEY – La federazione italiana pallavolo dopo il DPCM del 24 ottobre 2020 ha stabilito che si possano svolgere tutti i campionati e gli allenamenti delle attività di interesse nazionale, ma non quelli di interesse regionale e strettamente giovanile.

Quindi sì a gare e allenamenti per le serie nazionali A, B e C e in campionati nazionali under 13, 15, 17 e 19.

No invece (né gare, né allenamenti) ai campionati di interesse regionale ovvero la serie D, la prima, seconda e terza divisione. Almeno fino al 24 novembre 2020 …E poi? dipende dall’andamento della “pandemia” da Covid-19.

Per quanto riguarda Volley S3 (minivolley) e l’under 12 anche in questo caso è tutto sospeso sia gare sia allenamenti, ad esclusione delle attività in forma individuale da svolgere all’aperto.

In una successiva nota la FIPAV ha anche dato l’ok per lo svolgimento dei campionati nazionali di Beach Volley e di Sitting Volley.

La FIPAV di Vicenza ha recepito e comunicato ufficialmente ieri la sospensione dei campionati GIOVANILI e dei campionati di DIVISIONE fino al 24 novembre 2020.

LO SCHEMA

QUI il link al sito della FEDERAZIONE PALLAVOLO FIPAV