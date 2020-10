Vicenza diventa il set del film “Mancino Naturale” nel sogno di Paolo Rossi [FOTOREPORTAGE]

Vicenza torna ad essere un set cinematografico per le riprese di “Mancino Naturale” il film diretto da Salvatore Allocca che racconta la storia di Isabella, una mamma vedova (interpretata da Claudia Gerini), che sogna un futuro nel grande calcio per il figlio Paolo, chiamato così dal marito in onore di Paolo Rossi.

Il ritorno nel Veneto e in particolare a Vicenza, l’incontro con la nonna Maria (Katia Ricciarelli) darà una svolta alla vicenda, tra rapporti interpersonali, sogni, illusioni e capacità di fare chiarezza in se stessi e con gli altri.

Sabato, in occasione della partita con il Pisa, le telecamere saranno anche allo stadio Menti. A ricevere oggi il cast a Palazzo Trissino Comune di Vicenza il sindaco Francesco Rucco: presente anche Vladimiro Riva, presidente del Consorzio Vicenza È mentre a rappresentare il L.R. Vicenza Virtus c’era il direttore generale Paolo Bedin.