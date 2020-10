Supercoppa LNP: Tramarossa Vicenza contro Guerriero Padova, 81-64

BASKET MASCHILE SERIE B1 – SUPERCOPPA – DIRETTA – Siamo al terzo match di Supercoppa, quello decisivo per proseguire oltre in questa avventura per la Tramarossa di coach Ciocca.

LE FORMAZIONI

Tramarossa Vicenza

Quintetto base: Hidalgo n. 20, Cernivani n. 5, Bastone n. 7 , Corral n. 10 (capitano), Petracca n. 14.

A disposizione: Chiti n. 21, Zampogna n. 24, Andrea Bortolamei n 11, Sequani n. 12, Tommaso Bortolamei n. 15, Piccoli n. 18, Costalonga n. 23, Visentin n. 32, Contrino n. 55.

Allenatore: Ciocca; vice: Statua e Tona.

Guerriero UPB Padova

Quintetto base: Chinellato n 6, Campiello n 32, Cecchinato n 9, Andreaus n 16 (capitano), Tognon n. 5.

A disposizione: D’Andrea n. 20, Borsetto n. 10, Bombardieri n 1, Zucca n. 4, Di Falco n 12, Dia n 14, Bruzzese Del Pozzo n. 24.

Allenatore: Calgaro; vice: Garon.

Arbitri: Francesco Meneghini e Michele Biondi.

PRIMO QUARTO

E’ il match dell’ex Andrea Campiello. All’inizio molto aggressiva in attacco e più precisa Padova nel tiro. Vicenza sbaglia molto.

Si chiude con un tiro da tre di Zampogna.

13 a 24.

SECONDO QUARTO

Sempre in difficoltà in attacco. Time out per Padova sul 20-30 e poi stallo. Sblocca Vicenza 23-30.

Recupero di Vicenza che si fa più concreta, i padovani fiaccati dal loro stesso ritmo

Ad un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo siamo 33-34. Cernivani con un tiro da tre segna il sorpasso: 36-34.

Percentuali basse a canestro in questa fase per Padova. Tognon di Padova risponde con un tiro da tre: 36-37.

Time out a 6 secondi dalla fine per Vicenza. E poi Vicenza conclude sotto di un punto. Si va a riposo sul 36 a 37.

Percentuale al tiro dl campo: Vicenza-Padova, 43,8%-32,6%. Tiro da tre: Vicenza-Padova, 21,4%-38,1%. Rimbalzi: Vicenza-Padova, 22%- 26%

TERZO QUARTO

Male la difesa in apertura per Vicenza che va sotto e non segna: a un minuto e mezzo di gioco siano 36-43. A metà del parziale: Vicenza 42 e Padova a 53. Hidalgo con un tiro da tre riavvicina Vicenza e poi con altri due punti porta la Tramarossa a -3.

Cernivani commette fallo su D’Andrea che segna da due e va al tiro supplementare: siamo 51-56 a due minuti dalla fine della terza frazione di gioco. Hidalgo chiude in canestro: 56-62.

QUARTO QUARTO

Bastone apre le marcature con un tiro da tre per Vicenza a siamo subito a -3. Poi segna su azione Chiti e siamo a -1. E va a canestro di nuovo Chiti: 63 a 62. E altri 3 punti per Chiti: 66-62. Siamo a 6 minuti e 32 secondi dalla fine! Vicenza in vantaggio! E capitan Corral mette il sigillo sul 68-64. Alyro canestro pesantissimo per Hidalgo che a 3 minuti dalla fine segna un bel tiro da tre: 71-64.

Primo fallo per Andreaus su Bastone che va in lunetta e porta il vantaggio a 72-64. La difesa di Vicenza è asfissiante. Padova non fa breccia. Bastone in contropiede dsegna altri due punti e siamo 74-64 a un minuto e mezzo dalla fine. Vicenza ancora avanti 76-64. Siamo a +12. Time out chiesto da Padova.

Ultimo minuto entrano Piccoli e Contrino: tripla di Zampogna e il vantaggio si fa pensante: 79-64. I padovani non ce la fanno a fare breccia in attacco.

Chinellato commette fallo su bastone che va ai liberi: 81-64. Esce Bastone e entra il classe 2003 Matteo Vicentini.

Vicenza batte Padova 81-64.

Quindi Tramarossa Vicenza passa il turno avendo vinto tutte e tre le partite. La secocnda fase della Supercoppa si gioca in gara secca: Vicenza ospiterà al palasport di Via Goldoni una tra Sanve e Monfalcone! Verosimilmente per il giorno 8 novembre 2020. Aspettiamo l’ufficialità.