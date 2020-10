Team Bassano: 2 Valli e Maremma in vista

Il Team neo Campione d’Italia affronta due nuovi impegni con 18 equipaggi. Sabato a Verona con 13 e domenica a Follonica con altri 5

Romano d’Ezzelino (VI), 23 ottobre 2020 – Prosegue a spron battuto la stagione sportiva del Team Bassano, fresco campione d’Italia tra le Scuderie, con due gare valevoli per il Trofeo di Zona. Per la seconda zona è in programma il Rally 2 Valli a Verona che vede iscritti tredici equipaggi dall’ovale azzurro con delle concrete possibilità di puntare in alto nella classifica.

In virtù della priorità acquisita, i primi a partire saranno Massimo Voltolini e Giuseppe Morelli con la Porsche 911 SC, seguiti dall’Opel Ascona 400 di Tiziano e Francesca Nerobutto e subito dietro la Lancia Stratos di Giorgio Costenaro con Lucia Zambiasi alle note. Toccherà, poi, a Nicola Patuzzo ed Alberto Martini in cerca di riscatto sulle strade di casa, sulle quali si rivedrà all’opera anche la BMW M3 di Giulio Pedretti e Fabio Fedele. Due le Alfa Romeo Alfetta: in versione GTV per Gianluigi Baghin ed Elsa Dal Dosso, mentre Gianfranco Pianezzola e Mirko Tinazzo saranno al via con la GT del 2° Raggruppamento; in mezzo ai due “biscioni”, la BMW 318is di Gianluca Testi e Marco Benvegnù, e a seguire l’Opel Kadett GT/e di Sandro Simoni e Fabio Vezzola. In casa Fiat si rinnova la sfida tra la Uno Turbo di Lorenzo Scaffidi e a Ritmo 130 TC di Nicola Randon, il primo navigato da Natascia Freschi, il secondo da Martina Sponda; a seguire, un altro Simoni, Franco, che risale sulla Peugeot 205 Rallye in coppia con Mauro Alioni e chiudere l’elenco, c’è l’Autobianchi A112 Abarth di Luca Beccherle ed Emanuele Dal Bosco.

Il rally veronese si svolgerà nella giornata di sabato 24 su sei prove speciali, con partenza ed arrivo a Verona.

Pronti alla nuova sfida anche i cinque equipaggi che domenica duelleranno sulle nove prove speciali del Trofeo Maremma con partenza ed arrivo a Follonica. A difendere i colori del Team Bassano nell’ultimo appuntamento del Trofeo della terza Zona ci saranno Franco Ambrosi e Flavio Zanella su BMW 325i, Gianfranco Pierulivo e Giuseppe Bonanno su Renault 5 GT Turbo, Fausto Fantei con Daniele Grechi sull’Alfa Romeo Alfasud TI oltre ad un’accoppiata di A112 Abarth: sulla prima, Giorgio Sisani e Luigi Cavagnetto, sulla seconda Alberto e Lisa Benassi.