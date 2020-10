Covid – Rinviate le prime due giornate dei campionati di serie B di pallavolo

VOLLEY FEMMINILE SERIE B – La FIPAV a livello nazionale dopo il Dpcm del 18 ottobre scorso ha deciso di rinviare a data da destinarsi le prime due partite del calendario di serie B.

Nel caso delle squadre vicentine in B1 femminile (girone C), salta il derby berico di apertura di campionato US Torri contro Anthea Vicenza, partita che era prevista domenica 8 novembre a Torri di Quartesolo.

Salta anche il secondo match del 14 novembre: per Vicenza in casa con Trentino Energie Arg e per Torri in trasferta a Volta Mantovana contro Euromontaggi.

Si inizierà allora dalla terza giornata di campionato e le vicentine saranno così impegnate: Anthea Volley Vicenza sabato 21 novembre alle 20,30 sarà a San Donà per giocare contro Imoco Poll Piave. Mentre domenica US Torri ospita in casa Wallience Ata Trentino.

Analogamente anche la Serie B2 femminile e la serie B maschile slittano du due settimane.

A Vicenza e provincia in B2 (girone E) donne sono diverse le squadre coinvolte: Bassano Volley, Ipag Noventa, Laserjet Orgiano, Inglesina Anthea Altavilla, Gps Group San Vito.

IL COMUNICATO DELLA FIPAV NAZIONALE

La Federazione Italiana Pallavolo, sulla base dell’ultimo DPCM emanato in data 18 ottobre, in considerazione delle varie ordinanze regionali vigenti e del monitoraggio delle problematiche evidenziate in queste ore dalle società partecipanti ai Campionati Nazionali, ha deciso di posticipare la partenza della Serie B. Le prime due giornate sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e il campionato partirà quindi dalla terza giornata prevista nel week end del 21 e 22 novembre. Resta invariata la finestra temporale del tempo zero programmata dal 19 al 30 ottobre per l’esecuzione del test sierologico o del tampone rapido. La Federazione continuerà a monitorare la situazione e darà tempestive informazioni e aggiornamenti ai propri affiliati.