AS Vicenza si prepara all’insidiosa partita di Udine

Si prospetta molto insidiosa per Monaco e compagne la prossima partita in casa del Delser Udine. Squadra a 4 punti in classifica, ha vinto le prime due a Carugate e poi con Ponzano, soccombendo, ma a testa alta, in casa della corazzata Crema per 70-54. Anche qui una sorvegliata speciale. Si chiama Antonia Peresson, guardia pordenonese di 25 anni, che, dopo aver militato nei campionati USA per 6 anni, è tornata in Friuli. E’ la terza top scorer del campionato, avendo segnato 57 punti (19 a partita) con il 50% da due e il 54% da tre: niente male! Ma tutta la squadra friulana sa gestire bene il tiro da fuori perchè si presenta con il 42% da due e il 45% da tre.

La squadra berica però ha la sua forza nella difesa, la migliore del campionato: assisteremo sicuramente a una partita molto interessante dove Udine vorrà agganciare in classifica Vicenza e Vicenza vorrà continuare la sua corsa spettacolare in vetta alla classifica. Anche coach Claudio Rebellato, fiducioso come sempre, dimostra curiosità sulla tenuta del suo team; se la difesa funziona, molti altri particolari devono essere sistemati specialmente in fase realizzativa. Purtroppo il clima di giustificata euforia in casa biancorossa è stato funestato dalla bruttissima notizia arrivata in questi giorni relativa a Giulia Vettori, playmaker classe 2002 – la più giovane della squadra – infortunatasi qualche settimana fa in allenamento. L’esito della risonanza magnetica ha emesso il suo spietato verdetto: rottura del crociato anteriore. Per la giocatrice trevigiana ex mestrina si prospetta un cammino di lungo recupero. Ma lei è forte e giovane, sarà capace di reagire sapendo di avere al suo fianco tutte le compagne e la società che le augurano una prontissima guarigione. Forza Giulia!

La partita si gioca ad Udine alle ore 19.00 nella mitica palestra Coni “Benedetti” (55 anni fa ospitava la serie A maschile) di via Marangoni. I posti sono limitatissimi.

Arbitri i sigg. Lorenzo Bianchi di Riccione e Nicola Alessi di Lugo (Ra).

Ufficio Stampa

A.S. Vicenza Basket Femminile