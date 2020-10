Tramarossa domenica contro Padova per gli ottavi di Supercoppa Centenario

Le prime due uscite in Supercoppa Centenario sono state più che positive per i ragazzi di Ciocca, capaci prima di sovrastare la Virtus Padova di misura, quindi di rimontare e di avere la meglio in trasferta del Bologna Basket. Ora però, per assicurarsi il passaggio del turno, Vicenza dovrà avere la meglio dell’Unione Padova degli ex Andrea Campiello ed Eros Chinellato e che domenica ha battuto a sua volta la Virtus nel derby.

GIA AFFRONTATA PADOVA IN AMICHEVOLE

Vicenza ha già affrontato l’Unione in amichevole, riuscendo ad avere la meglio senza particolari patemi, ma in Supercoppa sarà una sfida completamente diversa. I biancorossi partono dal vantaggio che il passaggio del turno potrebbe arrivare anche con una sconfitta, nel caso in cui Bologna battesse in casa Padova nell’ultima partita del girone: per il computo della differenza canestri, la sconfitta dovrebbe essere inferiore ai 15 punti di margine. Tuttavia è un gioco rischioso e quindi, per la banda di Ciocca, meglio non fare calcoli e vincere, per avere la certezza di essere una delle migliori sedici.

In caso di passaggio del turno, l’avversaria agli ottavi sarà proveniente dal girone F. Cividale del Friuli è al comando, ma al momento si trova nella stessa situazione di Vicenza e sia Monfalcone che San Vendemiano potrebbero approfittarne.