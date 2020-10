Stabiliti i recuperi dell’Asiago Hockey

Il match di Alps Hockey League tra l’HDD SIJ Acroni Jesenice e Klagenfurt-II, valevole per la fase Return-2-Play, in programma il 22 ottobre, è stato rinviato a data da destinarsi. Il rinvio, a scopo medico precauzionale, si è reso necessario per contatti con persone positive al Covid-19.

Intanto sono stati ufficializzati i primi incontri di recupero della Migross Supermercati Asiago Hockey per la fase Return-2-Play

12 novembre 2020

andata Migross Supermercati Asiago Hockey – Fassa Falcons

19 novembre 2020

ritorno Fassa Falcons – Migross Supermercati Asiago Hockey (assegnazione punti)

24 novembre 2020

andata Migross Supermercati Asiago Hockey – HC Gherdeina valgardena.it

3 dicembre 2020

ritorno HC Gherdeina valgardena.it – Migross Supermercati Asiago Hockey (assegnazione punti)