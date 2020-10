Nuovo assessore allo sport di Castelgomberto: è Davide Schiavo, già giocatore di hockey

AMMINISTRAZIONI LOCALI – Davide Schiavo è stato nominato assessore allo Sport, al Sociale alle Politiche Giovanili le Marketing Territoriale. Il sindaco Davide Dorantani: “Ho scelto personalmente Davide Schiavo ed ho avuto piena fiducia da parte dei consiglieri e della Giunta. Da consigliere delegato ha dimostrato grande impegno e che già si è rimboccato le maniche nei rapporti con i commercianti e le società sportive”.

35 anni, fino ad ora consigliere delegato al Marketing Territoriale, Davide Schiavo entra in Giunta a Castelgomberto con importanti deleghe. Continuerà il suo lavoro sul fronte del Marketing territoriale, con l’impegno per l’aggregazione e il potenziamento del commercio nel Comune di Castelgomberto che si appresta a creare il Distretto del Commercio (ricordiamo l’iniziativa ancora in corso #ripartidacastelgomberto presa come modello da altri Comuni ed elogiata dalla Regione, che ha coinvolto tutto il tessuto sociale del paese e non solo).

Assume anche la delega allo Sport, un settore che a Castelgomberto coinvolge centinaia di atleti di tutte le età e diverse società sportive.

Il suo impegno è già iniziato nel coinvolgere le associazioni sportive e lavorare in stretta collaborazione con loro. Un impegno che il nuovo assessore considera quasi naturale, in virtù della sua ventennale esperienza come giocatore di Hockey Pista agonistico.

Infine, ma non ultimo il Sociale. Un settore decisamente impegnativo. Sono sempre più numerose, infatti, le richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà anche nel Comune di Castelgomberto, come negli altri Comuni italiani e sono sempre più numerose anche le iniziative socio-assistenziali che vedono il Comune coinvolto.

“Sono assessorati importanti -dichiara il nuovo assessore Davide Schiavo- che richiedono impegno e costanza ma soprattutto che toccano settori delicati della nostra comunità, come le persone in difficoltà e le centinaia di giovani coinvolti nelle attività sportive e associative. Raccolgo la sfida e metterò tutto il mio impegno”.