La gloriosa As Vicenza (già Zolu e poi Primigi) perde il main sponsor Velcofin Interlocks, ma vince!

BASKET FEMMINILE SERIE A2 – Momenti difficili per l’Associazione Sportiva Vicenza, che i più hanno conosciuto fino a oggi come Velcofin Interlocks Vicenza e che milita da diverse stagioni nel campionato di basket femminile di serie A2 (facente parte della Lega basket femminile). Società che in tempi d’oro (anni ’70 e ’80) guidata da Antonio Concato aveva conosciuto le migliori piazze d’Europa con il nome “Zolu” e poi “Primigi”, vincendo tanti titoli sportivi nazionali e internazionali.”

La prima squadra, seppur ringiovanita assai (oggi le millennials sono in maggioranza nella rosa), su tre partite di campionato le ha vinte tutte dimostrando in campo una grinta degna del nome e del passato!

Ebbene da oggi non si chiama più Velcofin perché l’azienda che faceva da main sponsor a causa della congiuntura economica difficile nel suo settore specifico, provocata anche dal lockdown da covid-19, ha dovuto “tirare i remi in barca” con le sponsorizzazioni.

E’ saltato “solo” il main sponsor e il general manager Roberto Pellizzaro (una vita nel basket prima maschile e poi femminile e amico di Antonio Concato e pure autore del libro che ricorda la società e lo storico presidente) sta lavorando alacremente con il presidente Mariano Feriani e il vice Gianfranco Dalla Chiara per “coprire la falla” economica.

Ci riferisce che rimangono gli sponsor sostenitori come Volcar e AIM, ed è in arrivo un altro sponsor; ma si cerca di fatto un’azienda che sia in grado anche economicamente di mettere il suo nome sulla maglia. Pellizzaro è impegnatissimo e ci confida che vi sono alcune trattative in corso.

IL COMUNICATO DELLA AS VICENZA

L’A.S.Vicenza Basket Femminile comunica che dalla prossima partita del campionato di Serie A2 la denominazione ufficiale della squadra sarà “A.S.Vicenza”. La società desidera ringraziare sentitamente il sig. Franco Caneva della “VelcoFin InterLocks”per quanto ha fatto, sta facendo e potrà fare e per l’attaccamento appassionato ai colori sociali dimostrato nel corso di dieci anni di felicissimo e proficuo connubio.

La Presidenza

A.S.Vicenza