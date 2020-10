GS Alpini Vicenza vincono lo scudetto di nordic walking

NORDIC WALKING: SCUDETTO PER G.S. ALPINI VICENZA E NORDIC WALKING ITALY!



Sabato scorso, a Bassano del Grappa si è svolta la terza e ultima tappa del Campionato Italiano di Nordic Walking Agonistico, valida anche come Campionato Regionale Assoluto e Master. Il Nordic Walking è una specialità nuova in ambito Fidal. inserita ufficialmente tra le attività agonistiche nel 2019, ma sta riscontrando sempre più successo trovando il suo bacino principale di praticanti proprio nella nostra regione, i cui atleti hanno letteralmente dominato questi Campionati. All’interno del Parco dei Ragazzi del ‘99, su un percorso di un chilometro da ripetersi 10 volte, sotto gli occhi attenti dei giudici addetti al controllo del gesto atletico, si sono aggiudicati lo scudetto la formazione veneziana della NordicWalkingItaly in campo femminile, e la squadra del GS Alpini Vicenza in campo maschile.

Applausi anche per le altre squadre venete che sono riuscite a salire sul podio: Nico Runners Vicenza e NordicWalkingItaly rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica maschile e alla Nico Runners al terzo posto in campo femminile.

Hanno completato il trionfo veneto i ben 11 titoli italiani conquistati da atleti tesserati per società della nostra regione. Tra questi hanno riconfermato il titolo aggiudicato nel 2019: Luigi Sesso (Assoluto e SM50), Riccardo Dal Pra (SM65) e l’inossidabile Ampelio Pillan (SM80), tutti atleti della GS Alpini Vicenza, società che riconferma anche lo scudetto maschile. In campo femminile si sono aggiudicate nuovamente la maglia tricolore Gaia Bollini (SF45 – Scuola Nordic Walking Bassano) e Donatella Borso (SF65 – Nordicwalkinitaly di Mestre).

CAMPIONATO ITALIANO

CLASSIFICA DI SOCIETA’

DONNE

1) NordicWalkingItaly (VE)

2) Scuola Italiana Nordic Walking (RM)

3) Nico Runners (VI)

UOMINI

1) G.S. Alpini Vicenza

2) Nico Runners (VI)

3) NordicWalkingItaly (VE)

I VENETI CAMPIONI ITALIANI

DONNE

SF45: BOLLINI Gaia (Nico Runners VI)

SF65: BORSO Donatella (NordicWalkingItaly VE)

SF70: BOSCOLO Antonietta (NordicWalkingItaly VE)

UOMINI

ASSOLUTO e SM50: SESSO Luigi (G.S. Alpini Vicenza)

SM35: MELCHIORI Riccardo (NordicWalkingItaly VE)

SM40: BORIN Emanuele (NordicWalkingItaly VE)

SM55: ZANELLA Silvano (Nico Runners VI)

SM65: DAL PRA Riccardo (G.S. Alpini Vicenza)

SM70: ALBIERO Walter (G.S. Alpini Vicenza)

SM80: PILLAN Amelio (G.S. Alpini Vicenza)

I CAMPIONI REGIONALI

DONNE

ASSOLUTA: ARCA Roberta Nico Runners VI)

SF35: BARTOLOZZI Alice ( NordicWalkingItaly VE)

SF45: BOLLINI Gaia (Nico Runners VI)

SF50: ARCA Roberta (Nico Runners VI)

SF55: RECLUTA Roberta (NordicWalkingItaly VE)

SF60: ALBERTI Donatella (Gruppo Sportivo Astra BL)

SF65: BORSO Donatella (NordicWalkingItaly VE)

SF70: BOSCOLO Antonietta (NordicWalkingItaly VE)

UOMINI

ASSOLUTO: SESSO Luigi (G.S. Alpini Vicenza)

SM35: MELCHIORI Riccardo (NordicWalkingItaly VE)

SM40: BORIN Emanuele (NordicWalkingItaly VE)

SM45: ARAGONE Walter (Nico Runners VI)

SM50: SESSO Luigi (G.S. Alpini Vicenza)

SM55: ZANELLA Silvano (Nico Runners VI)

SM60: BIANCHI Andrea (NordicWalkingItaly VE)

SM65: DAL PRA Riccardo (G.S. Alpini Vicenza)

SM70: CAPPELLOTTO Paolo (Brema Running TeamVE)

SM80: PILLAN Amelio (G.S. Alpini Vicenza)

PHOTOGALLERY (di R. Marchi e T. Ardemagni – COMING SOON)

Articolo scritto da Rosa Marchi – Redazione Master.