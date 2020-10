Arzignano Valchiampo si prepara alla trasferta di Feltre: si va a caccia della prima vittoria stagionale

Dopo il pareggio casalingo con l’Adriese, che ha portato in dote il secondo punto in campionato, i giallocelesti di Spinale affronteranno con grande determinazione una trasferta insidiosa, domenica alle 14.30 allo “Zugni Tauro”, contro una squadra di grande esperienza in categoria

ARZIGNANO (VI) – Voglia di continuare a far punti in casa FC Arzignano Valchiampo, dopo il punto portato a casa dal match casalingo con l’Adriese di domenica scorsa, che seppure tra qualche rammarico ha consentito di muovere la classifica. L’Arzignano è infatti reduce da due pareggi consecutivi per 1-1: il primo al Briamasco di Trento contro la prima della classe, e il secondo al Dal Molin contro l’Adriese.

Finora il rendimento esterno della truppa gialloceleste parla di 1 pareggio ed 1 sconfitta. Sarà una partita impegnativa quella che attende al varco i ragazzi di mister Spinale, che domenica alle 14.30 saranno di scena allo Stadio Comunale “Zugni Tauro” di Feltre, contro una squadra di grande esperienza in categoria, negli ultimi anni sempre tra le prime della classe a fine campionato.

L’Union Feltre, dal canto suo, in questo momento occupa la dodicesima posizione della classifica, con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta: 8 i gol fatti, 7 quelli subiti. Il bilancio casalingo parla di 1 vittoria (nel derby col Belluno) e di 1 pareggio (con il Cjarlins Muzane). Numeri che confermano come la squadra feltrese abbia tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’Arzignano, che però dal canto suo ha tutta l’intenzione di giocarsi appieno le proprie carte, per dimostrare la costante crescita della squadra e provare con tutte le sue forze a centrare la prima vittoria stagionale. Forza ragazzi, Forza FC Arzignano Valchiampo!

Nicola Ciatti

Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo